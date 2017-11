El Pleno de Madrid recorta los primeros 173 millones para cumplir con Montoro

Madrid, 29 nov (EFE).- El Pleno de Madrid ha ratificado hoy las primeras medidas del Gobierno de Manuela Carmena para cumplir con la senda de gasto exigida por el ministro Cristóbal Montoro, un recorte de 173 millones de euros procedentes en su mayoría de partidas que las áreas y distritos no iban a agotar en lo que queda de año.

El Pleno ha aprobado con los votos a favor de Ahora Madrid, la abstención del PP y el PSOE y el voto en contra de Cs los recortes equivalentes al 3 % del presupuesto, que afectan a 1.206 partidas, a los que tendrán que sumarse otros 192 millones de euros antes de finalizar el año, de los que ya se han previsto 56.

La votación de este punto ha sido a mano alzada a petición del PP, después de que el PSOE pidiese un receso de 15 minutos para consensuar la postura del grupo en la votación.

"Aunque este equipo de Gobierno está en absoluto desacuerdo con esa interpretación de la regla de gasto y sin perjuicio de las acciones legales que hemos tomado, se ha procedido a dar cumplimiento a la medida", ha admitido hoy en el Pleno el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha garantizado que estos ajustes no van a afectar a los servicios básicos prestados a los madrileños.

Tanto el delegado de Economía y Hacienda como el PSOE han puesto de manifiesto en el Pleno que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha impuesto una política que va "en contra de la autonomía de Madrid y de los ciudadanos", mientras que Cs y el PP han considerado que el responsable de los recortes es el Gobierno de Ahora Madrid por gastar por encima de la norma.

Una regla que el Pleno del Ayuntamiento ha pedido hoy cambiar con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE-M y Ciudadanos, que han pedido eliminar las actuales restricciones a la inversión municipal cuando las cuentas de los consistorios estén saneadas.

Con la actual norma, el gasto de las corporaciones locales no puede crecer por encima de la tasa de referencia del PIB, por lo que la mejora económica no redunda en la prestación de servicios públicos, según han denunciado hoy la portavoz del PSOE en la capital, Purificación Causapié, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Ambos grupos han obtenido el apoyo de Ciudadanos para pedir que los Ayuntamientos con superávit no tengan limitaciones ni en el gasto ni tampoco en el endeudamiento y para que la tasa de reposición de su personal sea de un 150 % en los servicios de interés prioritario y del 100 % en el resto.

Durante la aprobación plenaria del recorte de 173 millones en el presupuesto municipal, el concejal de Manuela Carmena ha recordado al PP que está "saneando" las cuentas de un ayuntamiento que sus gobiernos dejaron en el "top ten" de las ciudades más endeudadas, en referencia a la reducción de más de 2.000 millones de deuda en esta legislatura.

La portavoz de Economía y Hacienda del grupo municipal socialista, Erika Rodríguez, ha pedido hoy al delegado que elabore un nuevo plan económico financiero (PEF) con "responsabilidad" y con "un plan de acción" para Madrid.

"Ustedes han elegido: prefieren una radio, un edificio en pleno centro de Madrid y que Bicimad sea una sociedad pública. Es su problema y lo tienen que explicar a los madrileños; nosotros preferimos inversión social", ha dicho en el Pleno el edil del PP José Luis Moreno.

En la misma línea, el portavoz de Economía y Hacienda de Cs Miguel Ángel Redondo ha considerado que no se hubiesen tenido que acometer ahora recortes si el delegado no hubiese incumplido la norma, además de denunciar que Ahora Madrid no había empezado a hacer "absolutamente nada" ya que para ellos el presupuesto es "papel mojado" e "irrealizable".

El Ministerio de Hacienda indicó al Ayuntamiento que tenía que presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de la regla de gasto, incumplida en los ejercicios de 2015 y 2016.

Además de los recortes para este año, el departamento de Cristóbal Montoro requiere nuevas medidas de ahorro de 243 millones de euros en 2018.

El equipo de Gobierno asume que tendrá que prorrogar las cuentas de 2017 debido a la falta de tiempo para presentar un presupuesto nuevo, como consecuencia de la tutela impuesta por el ministro.