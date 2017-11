El PP respeta la decisión de apartar de la 'caja b' al juez que forzó que Rajoy testificara: "Hay separación de poderes"

29/11/2017 - 15:27

Casado asegura que su partido acata "cualquier decisión" del Poder Judicial, tanto cuando le viene "bien" como cuando no la "comparte"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La dirección nacional del PP ha expresado este miércoles su respeto por la decisión de la Audiencia Nacional de modificar la composición del tribunal que estaba previsto que juzgara el caso de la presunta 'caja b' del PP y que forzó que Mariano Rajoy testificara por el 'caso Gürtel'. Según sostiene, en España hay "separación de poderes" y los políticos "p

Así lo han manifestado tanto el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, como de rotundo se ha expresado el ministro al ser preguntado si la mano del Gobierno está detrás de ese movimiento que se ha producido en la Audiencia Nacional, que ha renovado al tribunal que juzgará las siguientes causas relacionadas con Gürtel, incluyendo la supuesta 'caja b' del PP.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Casado ha expresado su respeto por la decisión y ha recordado que existe separación de poderes. "En España hay una separación de poderes y los políticos pocos podemos decir", ha manifestado.

NO ENTRAR EN SI ES RARO O NO

Tras asegurar que desconoce qué cambio se ha producido en el tribunal, Casado ha indicado que el PP respeta y acata "cualquier decisión" del Poder Judicial, tanto cuando le viene "bien" como cuando no la "comparte". "Siempre lo hemos respetado, que es lo que tenemos que hacer desde un partido político", ha recalcado.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que ha expresado su respeto a las decisiones que la justicia y del Poder Judicial. "Respeto las decisiones judiciales, las que me gustan y las que no me gustan", ha enfatizado.

Dicho esto, la dirigente del PP ha señalado que cualquier decisión judicial tiene que estar fundamentada y acordada y no ha querido entrar a valorar en si es raro o no lo que ha ocurrido. "Las decisiones judiciales no creo que sean raras o no raras, sino que tienen que estar motivadas y fundamentadas", ha señalado en declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press.