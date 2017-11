Ciudadanos pregunta a Montoro por qué ha mantenido de cargo público a la directora de campaña de Puigdemont

29/11/2017 - 17:39

Ciudadanos ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno explique por qué ha mantenido en el cargo de directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat de Cataluña a Elsa Artadi, que concurre en la lista de Junts per Catalunya, que acaba de ser designada directora de campaña de la candidatura de Carles Puigdemont y del PDeCAT, y que recientemente viajó a Bruselas para apoyar al expresidente catalán.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre Díaz, recuerda que en el Portal de Transparencia, actualizado a 7 de noviembre de 2017, Elsa Artadi consta desde el 20 de enero de 2016 como alto cargo en activo adscrito a la Presidencia del Gobierno de Cataluña con una retribución anual de 82.209,94 euros.

Y subraya que, como alto cargo, viajó a Bruselas para apoyar a Puigdemont, además de integrarse como número 10 en la lista de de Junts per Catalunya y ser nombrada directora de campaña de la coalición del PDeCAT y Convergència (CDC).

"La presencia de Elsa Artadi en Bruselas no destacaría sobre otras visitas que ha recibido Puigdemont si no fuera porque, a diferencia de decenas de ex altos cargos de confianza, se mantienen en su puesto de trabajo, según las informaciones publicadas, pese a la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución", subraya el diputado de Ciudadanos, que pide saber quién autorizó ese desplazamiento.*

CAMPAÑA PAGADA POR TODOS LOS ESPAÑOLES

En ese contexto, De la Torre quiere conocer "cuáles han sido los criterios del Gobierno para renovar la confianza" en Artadi, qué actividad ha realizado desde la aplicación del artículo 155 y para quién ha estado ejerciendo labores de Coordinación Interdepartamental desde la intervención del Govern: "¿De quién es cargo de confianza la señora Artadi, del presidente Mariano Rajoy o de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría?", apunta.

Y concluye preguntando al Gobierno si le parece "adecuado" que Elsa Artadi haga campaña electoral como candidata, dirija la campaña de Puigdemont y al mismo tiempo lo compatibilice con las funciones propias del alto cargo que ostenta con una retribución de "5.872,14 euros al mes pagados por todos los españoles".