PSOE lamenta que lo que el PP presenta en el Congreso es como si los "rezos fueran la única medida a la sequía"

29/11/2017 - 17:55

La diputada socialista María González Veracruz María González Veracruz ha asegurado que el PP "presenta en el Congreso supuestas medidas urgentes contra la sequía que luego no son tal, y, además, votan en contra de las enmiendas socialistas necesarias, y dejan como casi única opción para afrontar la sequía los rezos para que llueva".

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

González Veracruz ha explicado que los diputados populares han votado en contra de "crear un fondo extraordinario dotado inicialmente en 1.000 millones de euros destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas".

Asimismo, el PP se ha opuesto a "recuperar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros. Y adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente y el pago inmediato de las pólizas de siniestro presentadas", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

De igual modo, los socialistas "hemos propuesto aprobar con carácter urgente, un plan de choque de optimización de la desalación que fomentará la utilización de recursos no convencionales por aguas desaladas, priorizando el uso del agua procedente de la desalación ya instalada mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes y aún no concluidas. Habilitar los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros por metro cúbico".

El PSOE ha propuesto también la creación de un banco público del agua en cada una de las cuencas hidrográficas existentes, "con el fin de posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público", así como modificar la ley de Economía Sostenible "con el fin de fomentar inversiones para la mejora de la eficiencia energética en los regadíos y maquinaria agrícola y la sustitución de fuentes convencionales por fuentes renovables en instalaciones agrarias".

González Veracruz ha aseverado que "los diputados tenemos que responder a los intereses de nuestra Región y más cuando se trata de agua y desalación. Lo que ha hecho hoy el PP, votando en contra de las enmiendas socialistas, es inasumible".