Carmena insiste sobre Mato y Mayer: "Un investigado no es un imputado"

Madrid, 29 nov (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha insistido hoy en referencia a sus concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en que "un investigado no es un imputado" y ha leído además la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal realizada por el PP para que la oposición -ha dicho- supiese de qué habla.

Manuela Carmena ha hecho esta precisión durante una comparecencia a petición del PP en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando el portavoz popular José Luis Martínez Almeida le ha dicho que el juez ha ratificado esta misma semana que sus ediles están investigados, una figura jurídica equivalente a la imputación.

"Un investigado no es un imputado, y no lo voy a decir yo, le voy a leer lo que dijo la reforma", ha asegurado la alcaldesa, que cree que los concejales de la oposición no son "precisos en los términos del derecho" y que hay una "equivocación muy irresponsable" porque de esa manera se afecta a "la honestidad de las personas".

Carmena ha leído que esa reforma impulsada por el Gobierno del PP buscaba "eliminar determinadas expresiones (...) tales como imputado, con la que se alude a la persona sobre la que tan solo recaen meras sospechas y por ello resulta investigado pero respecto de la cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión de un hecho punible".

La alcaldesa de Madrid argumentó en junio que sus ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no están imputados en el caso Open de Tenis, por el que declararon en septiembre como investigados en el juzgado número 21 de Madrid por presuntos delitos societario, de malversación de fondos y prevaricación por encargar "a dedo" dos informes de 50.000 euros para denunciar irregularidades en el Open de Tenis.

"Si fuera así, si hubiera una imputación formal por un delito de corrupción, tengan por seguro que mi postura sería clara y determinante: naturalmente que sí, que en ese caso habría que dimitir", dijo en junio ante el Pleno la alcaldesa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso que los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato presentaron contra la querella presentada contra ellos por el grupo popular en el Ayuntamiento, y confirmó que ambos se encuentran investigados desde el mes de junio.

El portavoz del PP ha replicado a la alcaldesa que una de las "pocas personas" de su confianza, la primera teniente de alcalde Marta Higueras, pidió la dimisión de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, porque "dijo que estaba imputada".

"¿Para Dancausa vale y para Sánchez Mato y Celia Mayer no vale?", se ha preguntado el popular, que considera que la regidora no deja de "insistir en la fabulación".