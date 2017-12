Rajoy defiende el 155 ante el recurso de Podemos: sería "absurdo" que el Estado no se defienda si se "ataca su esencia"

30/11/2017 - 13:59

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido este jueves a la decisión de Podemos de recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Carta Magna afirmando que sería "absurdo" pretender que el Estado no se defienda cuando se está atacando su "esencia".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en Abidjan (Costa de Marfil), tras participar en la Cumbre UE-Unión Africana, Rajoy ha defendido que la aplicación del artículo 155, con la convocatoria de elecciones autonómicas, fue una respuesta proporcional y democrática, con el apoyo mayoritario del Senado como él mismo establece. "Hicimos lo que había que hacer", ha aseverado.

"Un Parlamento dice que no rige la Constitución ni el Estatuto, se inventa una nueva legalidad, quita a los españoles su derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición y declara la independencia; y Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada, tamaño absurdo no tiene ningún sentido", ha lamentado.

"LO MENOS QUE PODÍAMOS HACER"

Para Rajoy, el 155 y la convocatoria electoral era "lo menos" que el Gobierno podía hacer y, además, ahora "todo el mundo tiene claro que el Estado puede defender cuando alguien ataca su esencia y lo que está más arraigado en el alma de los españoles". "El Estado actuará siempre porque es su obligación", ha remachado.

Así, en opinión de Rajoy, "cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno", pero el 155 es un artículo que forma parte de la Constitución, que, por lo tanto, fue aprobado por la "inmensa mayoría" de los españoles, y que existe en "la práctica totalidad" de las Constituciones europeas.

Este artículo, ha proseguido, solamente se aplica en situaciones excepcionales, y precisamente "la circunstancia de que alguien unilateralmente declare la independencia de una parte de un país es una circunstancia excepcional". "Me gustaría saber qué pretendían, las personas que ahora recurren, que hiciéramos", ha añadido.