Rajoy: La Comisión creada en el Congreso puede concluir que hay que reformar la Constitución "o no"

30/11/2017 - 14:25

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que la Comisión que se ha creado en el Congreso puede llegar a la conclusión "de que es necesario o no hacer una reforma" y, en ese caso, "cuál es la reforma".

En rueda de prensa en Abidjan (Costa de Marfil), donde ha participado en una cumbre UE-Unión Africana, Rajoy ha insistido en su tesis de que antes de abrir una reforma de la Constitución hay que saber para qué, y ha declinado responder a si está dispuesto a hacerla en esta legislatura.

"No estoy en condiciones de decir, mientras no sepa exactamente qué hay que reformar, si se va a hacer o no en esta legislatura", ha zanjado.

En su opinión, lo importante es saber qué se quiere reformar, porque si se quiere reformar "una cosa lógica, sensata y que todo el mundo apoya" se puede hacer "en cualquier momento", pero "no se puede hablar de la reforma sin que antes sepamos exactamente cuál es la reforma que hay que hacer y por qué".

Dicho esto, ha insistido también en que está "abierto" a esa reforma, y en ese punto ha citado la Comisión creada en el Congreso --a instancias del PSOE-- para evaluar el funcionamiento del Estado autonómico. "A la vista de sus conclusiones, podemos llegar a la conclusión de que es necesario, o no, hacer una reforma, y veremos cuál es esa reforma", ha resumido.