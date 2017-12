El sentido único peatonal es en el acceso y no en el interior de Carmen y Preciados

Madrid, 30 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha mañana y hasta el próximo 7 de enero la operación de seguridad y movilidad de navidad que por primera vez estrenará el sentido único de peatones en Carmen y Preciados, una novedad que sólo se refiere a accesos y salidas pero no a la movilidad interna en estas vías.

Así lo ha aclarado hoy la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha explicado que esta medida, que se pondrá en marcha los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos a partir de las 17.30, "no se ha entendido del todo bien".

"Se entra o se sale en una dirección, pero evidentemente en ese tramo se puede uno mover libremente, no se trata de que vayamos todos en fila india uno detrás de otro en la calle Preciados, se sale o se entra en una dirección", ha detallado hoy la concejal.

Así, tomando la Puerta del Sol como referencia, Preciados tendrá sentido salida y Carmen entrada, direcciones que estarán señalizadas por luces, mientras en el interior de estas vías los peatones pasearán en el sentido que elijan.

Esta medida se implementa en respuesta a las "enormes aglomeraciones de peatones que pueden poner en riesgo la seguridad".

Maestre ha explicado además que el Consistorio ultima los preparativos para que, a partir de mañana, "se pasee más y se pasee mejor" a lo largo de la Gran Vía, donde se están instalando ya 700 vallas para dejar un carril bus-taxi-moto y un carril de tráfico privado por sentido y dar 5.400 metros adicionales a los peatones.

La portavoz municipal ha detallado que también se están instalando pictogramas, 49 de ellos en la zona peatonal ampliada, que muestran a los viandantes en parejas de dos chicas, de dos hombres y o con carritos de niño para señalizar un dispositivo que se inaugura mañana a las 17.30.

Además, Maestre ha recordado hoy que, por seguridad, se prohíbe la circulación de todos los vehículos de más de 3500 kilogramos de masa entre las 11.00 y las 23.00 horas, con excepción de los autobuses turísticos y municipales.

En Sol las estaciones de Mayor y de Cercanías sólo serán de salida de viajeros mientras que para acceder al suburbano será necesario acudir a otra de las bocas de la plaza mientras que las líneas 3, 50 y 51 de la EMT no pararán en Sol los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivo a excepción del 24 de diciembre.

El Ayuntamiento controlará además el aforo de la plaza de Celenque, la de Cortylandia, y dos minutos antes de la finalización de este espectáculo infantil se impedirá el acceso a la calle Arenal desde Sol para facilitar la salida de los asistentes.

Preguntada por los periodistas sobre la posibilidad de que El Corte Inglés costease el dispositivo Maestre ha indicado que "sería una oferta generosa que nos encantaría escuchar, pero no".

El Consistorio ha "valorado varias veces" pero no ha "podido concretar" de qué forma se podrían sufragar el "coste extra" en limpieza y seguridad de este tipo de "grandes actividades".

Por otra parte, preguntada por los periodistas sobre por qué no se ha montado tampoco este año un nacimiento en la Puerta de Alcalá, la portavoz ha respondido que se trata de una "polémica que no tiene sentido" y se ha quejado: "Hay temas que no terminan nunca".

Maestre ha añadido que como todos los años "hay belenes del Ayuntamiento por toda la ciudad" ya que el Gobierno municipal "responde a la demanda" de los ciudadanos a los que les gusta ir a ver el belén.

Por el momento, el Consistorio no ha adelantado las medidas de seguridad para los grandes eventos de las navidades, como son las uvas, las preuvas y las cabalgatas, que detallará la próxima semana.