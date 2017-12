Savater llama a la participación: "Esto no es un espectáculo o una película que se aplaude o se silba"

30/11/2017 - 15:23

El escritor Fernando Savater ha subrayado este jueves que el conflicto de Cataluña es "algo en lo que todos participamos" y que "lo importante es saber qué vamos a hacer ante los peligros que se auguran", aunque ha lamentado que "muchos cambios no va a haber" tras las elecciones del 21 de diciembre. Eso sí, ha reivindicado que "esto no es un espectáculo o una película que se aplaude o se silba".

Savater, a preguntas de los periodistas antes de impartir una ponencia sobre educación en Valencia en unas conferencias sobre terrorismo organizadas por la Fundación Manuel Broseta por su 25 aniversario, ha reconocido que ve el futuro de Cataluña "negro, como todo el mundo".

Por tanto, a la hora de vaticinar el escenario tras el 21-D, el filósofo vasco ha advertido de que "si continúan las mismas coordenadas, pasará lo mismo", por lo que no espera cambios significativos: "Si no han cambiado ni los medios de comunicación ni la enseñanza y ha pasado mes y medio, muchos cambios no va a haber".

Precisamente sobre educación, y al hilo de su conferencia 'Humanismo en el siglo XXI: Educar para la convivencia' en el Centro Cultural Bancaja, Savater ha reconocido que "hay veces que no se educa para la convivencia, sino para el enfrentamiento o la división".

Preguntado al respecto por la posible existencia de adoctrinamiento en las aulas, el escritor ha asegurado que "claro que hay adoctrinamiento" pero "no en toda España". Ahora bien, ha matizado que hay dos formas de adoctrinar desde la educación: una para "enseñar los derechos humanos con doctrinas positivas" y otras "excluyentes" y "en contra de los españoles, que es lo peligroso".

"ENSEÑANZA DE ENFRENTAMIENTO" EN CATALUÑA Y EUSKADI

"En Cataluña, en el País Vasco, hay una enseñanza que es más bien de polémica o enfrentamiento con el resto del país", ha afirmado.En cualquier caso, el autor ha recalcado que la tarea de la educación es "prioritaria" para él y ha insistido en que "la educación no es para la agresión hacia los otros, con el fondo del terrorismo o cualquier otro fondo", en relación al contenido de las jornadas bajo el título 'Amenazas geoestratégicas, convivencia y sociedad civil en el siglo XXI".

Durante el transcurso de su charla, Fernando Savater ha aportado sus puntos de vista para mejorar la educación en España, bajo el prisma de "preparar a las personas para estar abiertas a los demás y convivir sin excluir a nadie". "La educación, pública o privada, es un problema de toda la sociedad", ha lamentado.

Estas jornadas han reunido durante dos días a expertos en terrorismo, educación y medios de comunicación con motivo del 25 aniversario de la Fundación Broseta, una organización que nació en 1992 para mantener vivo el legado del profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA.