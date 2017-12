La oposición de Majadahonda critica al alcalde por conceder la licencia del tanatorio

Majadahonda, 30 nov (EFE).- Los grupos municipales del PSOE, Somos Majadahonda, IU y Centristas han criticado hoy al alcalde de la localidad, Narciso de Foxá, por conceder la licencia de construcción de un tanatorio en la Roza de Martín, que ha provocado el descontento de los vecinos.

Las cuatro formaciones aseguran que solo Foxá "puede conceder o denegar estas licencias" y, en el caso del tanatorio, hay solicitada una desde el año 2016. "Al solicitante, la Comunidad de Madrid le ha informado que en el solar donde lo quería construir cabía ese uso", señalan en una nota conjunta.

En esta línea, recuerdan que hace un mes los vecinos conocieron la situación y reunieron más de 2.000 firmas en la plataforma Charge.org para oponerse a esta decisión.

Ante esto, el regidor aseguró "que no iba a concederles la licencia le costase lo que le costase", indican los grupos municipales. "Ahora, en lugar de cumplir su palabra, ha iniciado la tramitación de una serie de modificaciones puntuales del PGOU con el objetivo de que todos seamos responsables de la no concesión de la licencia y no sólo él como marca la ley", critican.

Asimismo, advierten que la "falta de diligencia" del Ejecutivo ha generado esta situación y ha recordado que el Pleno "no da licencias, sólo puede suspender puntualmente, y de forma muy razonada, el otorgamiento de las mismas con ocasión de iniciar la reforma o revisión del planeamiento".

Los grupos informan que el informe de la responsable judicial del Consistorio plantea "dudas sobre la correcta tramitación del mismo". Según los grupos, la Secretaría dice que "el solicitante puede tener unos derechos adquiridos y que si se suspende la misma puede haber responsabilidades patrimoniales por parte del Ayuntamiento".

"Responsabilidades que el alcalde, por su falta de diligencia, pretendía que asumiésemos todos los grupos", avisan.

Por todo ello, critican que Foxá ha tratado de "capitalizar votos de una forma torticera porque les prometió a los vecinos que no firmaría esa licencia y, en lugar de cumplir lo prometido, ha llevado el expediente al Pleno para ponerse una medalla y, al mismo tiempo, pretender que la oposición asumiese una votación que no estaba clara jurídicamente".

Las formaciones concluyen que el regidor ha eludido "su responsabilidad evitando tomar una decisión que sólo a él le corresponde". "Que no se equivoque el alcalde la agallas le han faltado a usted para asumir su responsabilidad. Los cargos a veces son cargan que, cuando no le gustan, pretende endosar a la oposición", finalizan.

Por su parte, Somos Majadahonda ha culpado a la "pésima gestión" del equipo de Gobierno del PP la construcción del tanatorio, que es el resultado, a su juicio, de una serie de "despropósitos, incumplimientos, silencios administrativos y negligencias".

"No es la primera vez que la inacción y la mala gestión del Partido Popular en Majadahonda trae graves consecuencias para las vecinas y vecinos de nuestra localidad", han advertido.

Por ello, han mostrado su rechazo a suspender una licencia arbitrariamente, "algo que puede llevar al Ayuntamiento a los tribunales"."Majadahonda se merece un gobierno que gestione nuestros impuestos, no que los pierda en juicios", han indicado.