Iceta ve "lógico" que el TC pueda posicionarse sobre el artículo 155 en Cataluña

Barcelona, 30 nov (EFE).- El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que ve "lógico" que el Tribunal Constitucional pueda posicionarse sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, al ser la primera vez que se activa, pero ha pedido respetar su "autoridad".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado esta mañana que su grupo va a presentar un recurso ante el TC contra la aplicación del 155, para lo que ya están recabando en el Congreso las firmas necesarias para ello.

Ayer, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, criticaba que partidos como Podemos, con el que tienen "muchas cosas en común", no hubiera presentado ya ese recurso de inconstitucionalidad contra el "golpe de Estado" que supone, a su juicio, la aplicación del citado artículo.

En declaraciones a los medios tras visitar el mercado de Sant Martí en Barcelona, Iceta ha recordado que "es verdad que es la primera vez que el 155 se ha aplicado en un caso como este y es lógico que el TC establezca doctrina tarde o pronto".

"A mí todo lo que sea ir al TC y aceptar su autoridad me parece razonable. Lo que encontraré curioso es que los que han dicho que no aceptan la autoridad del TC también recurran. Pero en su caso (de Unidos Podemos) me parece lógico", porque "puede haber controversia jurídica al respeto", ha añadido.

Por otro lado, Iceta ha confiado en que "todo el mundo pueda hacer campaña con normalidad" y el Tribunal Supremo (TS) "pueda modificar las medidas cautelares para los exmiembros del Govern" que se encuentran en prisión preventiva sin fianza, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras, candidato de ERC a la Generalitat.