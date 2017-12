Iceta, más cercano a Puig y Armengol que a otros 'barones' sobre financiación

Barcelona, 30 nov (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido su propuesta de financiación autonómica y ha achacado las críticas a que crecen sus opciones de "ser presidente", y ha dicho sentirse más cerca de los planteamientos al efecto propuestos desde Valencia o Baleares que por otros 'barones' socialistas.

En un artículo que hoy publica El Mundo, el candidato del PSC a la Generalitat ha propuesto una Hacienda federal con la que la Generalitat asuma "toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que ello supone, y por tanto también la recaudación y gestión -en consorcio con la Administración del Estado, tal como dice el Estatuto- de todos los impuestos que pagamos en Cataluña".

Un planteamiento que la dirección del PSOE ha considerado "absolutamente razonable", como ha señalado a Efe el secretario de Política Economía del PSOE, Manuel Escudero, para el que las críticas recibidas desde las comunidades socialistas de Andalucía, Extremadura y Asturias son "una tormenta en un vaso de agua".

En declaraciones a los medios tras visitar el mercado de Sant Martí en Barcelona, Iceta ha recordado que esa propuesta está en el Estatut y en la Declaración de Granada de los socialistas, por lo que le "sorprende que haya gente que se sorprenda".

"El Estatut habla de la posibilidad de establecer un consorcio tributario entre la Agencia Catalana de Finanzas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y lo que pedimos es que trabajen juntas a través de un consorcio compartido", ha dicho.

Iceta ha defendido además un sistema de financiación en que haya el principio de "ordinalidad" para que "el hecho de ser solidario no sea finalmente penalizado", así como una "financiación suficiente, justa, solidaria y que Cataluña salga ganando".

"Me ha sorprendido mucho que otros partidos catalanes esto no lo quieran. Incluso me ha extrañado que Xavier García Albiol (PP) diga que es un regalo a los independentistas. Está muy confundido: castigando a Cataluña no se castiga al independentismo, sino a los catalanes", ha afirmado, lamentando el "desconocimiento".

Sobre las críticas de algunos 'barones' socialistas, Iceta ha sido tajante: "En el momento en que se discute la financiación, cada uno tiene que hacer valer sus propios intereses y criterios. Y debo decir que me siento muy a gusto con los planteamientos de Ximo Puig y Francina Armengol" (presidentes de Valencia y de Baleares, respectivamente).

"Estoy más de acuerdo con los planteamientos de los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Baleares porque coinciden con los míos", ha explicado, y ha recordado que esas comunidades, junto a Cataluña y Madrid, están "infrafinanciadas y eso hay que revertirlo".

Como también ha insistido en que debería "considerarse seriamente" llevar a cabo una quita "parcial" de la deuda de las comunidades autónomas, algo que él propone desde hace dos años.

"No entiendo algunas rasgaduras de vestiduras que solo se explican por el nerviosismo de algunos partidos que creen que las elecciones no les van a ir tan bien como quisieran. Quizá ahora, como ven que puedo ser presidente, están criticando esas propuestas que venimos haciendo desde hace años", ha señalado.

Y ha lanzado un mensaje a Cs y PP: "Critican mucho para querer pactos, lo encuentro raro. Cuando yo quiero pactar con alguien no me dedico a criticarle constantemente. Les pediría que se calmen. Que el hecho de que mis posibilidades de convertirme en presidente sean cada día más cercanas no les haga perder los papeles".

Por último, ha dejado claro que su propuesta no se asemeja a la Hacienda Tributaria catalana que quería crear el Govern de JxSí. "Oriol Junqueras pretendía que esa agencia hiciera todo el trabajo y yo, en cambio, pido que lo haga un consorcio", ha especificado.