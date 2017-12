Méndez de Vigo acata, pero rechaza evaluar la decisión sobre bienes de Sijena

Madrid, 30 nov (EFE).- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado hoy que acata la decisión judicial sobre los bienes de Sijena, pero ha rechazado valorar el contenido del fallo y opinar sobre la "controversia" sobre dónde deben estar.

"Las decisiones judiciales hay que cumplirlas, yo no entro en el contenido de una decisión judicial, no entro nunca, yo las acato y las cumplo. (...) Respecto al contenido, si deben de estar ahí o no, eso es una controversia en la que cada cual opina lo que quiera, yo no opino nada sobre esta cuestión", ha sostenido.

Méndez de Vigo ha adelantado que ha empezado a cumplir lo ordenado por el tribunal, que ha solicitado una relación de los objetos, su ubicación y estado de conservación: "El juez me pide que haga una serie de cosas y yo he empezado a hacerlas".

En la clausura de la XV Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos, el portavoz del Gobierno ha insistido en que "hay un juez que ha juzgado" y una audiencia que ha ratificado hoy el contenido de la sentencia.

La Audiencia de Huesca ha confirmado hoy la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de la capital altoaragonesa que ordena a la Generalitat de Cataluña a devolver 44 piezas del patrimonio histórico del Monasterio de Sijena.

"Si todos hubiéramos cumplido las sentencias judiciales y las decisiones del Tribunal Constitucional desde un principio creo que nos habríamos ahorrado bastantes partes dolorosas en los últimos tiempos", ha dicho el ministro.

Preguntado acerca de si está dispuesto a ordenar el traslado de los frescos de Sijena, Méndez de Vigo ha aclarado que este material artístico sigue otro proceso judicial diferente a las 44 piezas sobre las que se ha pronunciado la Audiencia de Huesca, si bien ha aseverado que cumplirá con lo que disponga el juez en el futuro.

Méndez de Vigo ha insistido en que habría preferido que esta "controversia" se hubiera resuelto amistosamente en lugar de en los tribunales.