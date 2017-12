Durán llevará el martes a la Mesa los contratos del 35 aniversario del Parlamento andaluz, incluida la campaña del 4D

30/11/2017 - 17:25

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, llevará a la Mesa de la Cámara que se celebrará el próximo martes los contratos que se han suscrito con motivo de la conmemoración de los 35 años de la institución, entre los que se encuentra el relativo a la campaña en redes sociales con la empresa de Madrid 'El Cañonazo Transmedia' por el 40 aniversario de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la Presidencia del Parlamento han informado a Europa Press de que, entre esos expedientes de contratos que Durán trasladará a los grupos en la Mesa, se encuentra tanto el relativo a la citada campaña por el 4D como los referidos a la publicación de un libro o a la exposición fotográfica sobre los 35 años de la Cámara.

Durán ha asumido este compromiso durante una reunión con los representantes de los grupos en la Mesa de la Cámara que estaba prevista para abordar la situación profesional de los funcionarios de la institución, que reclaman que se aplique la 'carrera horizontal' y que está siendo objeto de negociación desde hace varias semanas.

En dicha reunión, los representantes de los grupos en la Mesa le han pedido concretamente información sobre el contrato suscrito con la empresa 'El Cañonazo Transmedia' para la difusión en redes sociales de una campaña compuesta por varios vídeos por la conmemoración del 4D, dirigida especialmente a los más jóvenes, después de que este jueves haya trascendido que en dicha empresa trabaja un sobrino suyo.

Por este hecho, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA han pedido explicaciones a Juan Pablo Durán sobre el procedimiento de contratación de la empresa, llegando a solicitar incluso una reunión de la Mesa de la Cámara al respecto.

Juan Pablo Durán ha hecho declaraciones este jueves ante los medios de comunicación para explicar que la contratación con la empresa 'El Cañonazo Transmedia' para esa campaña por el 4 de diciembre cumple la "más estricta legalidad" y ha restado importancia al hecho de que su sobrino trabaje en dicha empresa desde hace unos meses, puesto que es un simple "trabajador" sin responsabilidad de ningún tipo.

El presidente ha defendido la puesta en marcha de esta campaña específica sobre el 4D, que consta de varios vídeos y que ha tenido un coste de unos 14.000 euros, porque está teniendo una importante acogida y repercusión en las redes sociales, sobre todo, entre los jóvenes, con unas 210.000 visitas hasta el momento.

Durán ha señalado que el pasado 22 noviembre planteó en la Mesa de la Cámara llevar a cabo una campaña concreta sobre el 4D en redes sociales destinada a la población más joven, dentro del amplio proyecto sobre el 35 aniversario del Parlamento, y que contó con el visto bueno para ello.

Ha recalcado que el expediente para la contratación se hizo con todos los "parabienes y requisitos que establecen las normas de contratación del Parlamento" y respondiendo a la "legalidad" que aquí siempre se ha cumplido escrupulosamente desde el primer día.

Sobre el hecho de que haya trascendido en los medios de comunicación que un sobrino suyo trabaja en la empresa, ha indicado que él sí tenía conocimiento de ello y que se trata de un simple "trabajador", que no tiene responsabilidad ninguna ni ningún tipo de "capacidad de decisión" ni forma parte de la dirección y que cobra "una nómina como cualquier joven de 23 años". "Nadie pensó desde el gabinete de comunicación del Parlamento que esto fuese relevante porque no era una persona que fuera relevante en algún aspecto ni para la contratación ni para el diseño", según ha sentenciado Durán, apuntando que, no obstante, si eso "se considera un error", lo asume y será un "error" por su parte.