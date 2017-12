Borrell cree que si cada comunidad gestionase sus impuestos sería "un desastre" para la eficacia

30/11/2017 - 18:55

En un discurso antes de la propuesta de Iceta, avisó de que si esto se concediese a Cataluña pronto lo pedirían otras como Andalucía

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El exministro socialista Josep Borrell considera que un sistema descentralizado de gestión de impuestos podría no crear privilegios entre comunidades "si se calcula bien", pero avisa de que sería "un desastre" desde el punto de vista de la "eficacia".

Borrell se expresó así el pasado lunes durante una intervención en la Universidad de Mayores del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, antes de que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, lanzase su propuesta de crear una Hacienda catalana, en la que participe también la Administración General del Estado, que recaude y gestione todos los impuestos en Cataluña.

El exministro y miembro del PSC estaba explicando al auditorio el sistema de Concierto que rige en el País Vasco, según el cual son las Haciendas Forales las que recaudan los impuestos, y se mostró rotundo al expresar su opinión: "A mí personalmente, como fiscalista, no me parece una solución inteligente sino muy ineficiente".

Es más, vaticinó que si hubiera un acuerdo para dar a Cataluña "el mismo régimen que al País Vasco saldría Andalucía automáticamente y lo pediría también" porque tener más competencias es tener "más poder".

A su modo de ver, "una cosa buena de España es que hay algunas cosas que no están divididas en trozos", pero admite que es posible imaginar que la gestión tributaria se divida en 17 "trocitos". Bien calculado, el sistema "no tiene por qué ser un privilegio" pero, desde el punto de vista de la eficacia, él cree que sería un "desastre".

"UN EJERCICIO DE IMAGINACIÓN"

A su modo de ver, que sea el País Vasco quien recauda el IVA, cuando éste se repercute luego en todo el país, supone "hacer magia para saber cuál es el IVA que pagan los vascos y cuál se recauda en el País Vasco pero no lo pagan los vascos", sino a lo mejor "un señor de Extremadura". El sistema, añadió, obliga a los estadísticos a hacer "grandes equilibrios intelectuales" que en buena medida son "un ejercicio de imaginación".

No obstante, recordó que el Concierto está constitucionalizado; no así el Cupo, que es el importe que el País Vasco paga al Estado de esos impuestos por las competencias que no ejerce y como aportación a la solidaridad. La Constitución, puntualizó, solo dice se fijará un cupo que no implicará privilegios, de manera que "en teoría el sistema no implica privilegios".

Si el sistema se extendiera a comunidades más pobres, éstas tendrían un Cupo más pequeño o incluso saldo negativo, de manera que tendrían que recibir dinero en vez de pagarlo.

Según dijo, a él le gustaría que para el IVA hubiese una agencia tributaria europea, porque el mismo problema que hay entre el País Vasco y el resto de España se repite entre Francia y Alemania, pero asume que "eso es imposible".

También pidió a la gente que no se deje engañar si alguien propone un sistema de gestión tributaria como el alemán, porque, aunque es verdad que allí es cada Land (Estado federado) quien recauda sus impuestos, no los gestiona, sino que los pone todo "en una cesta común", de manera que "daría lo mismo" si recaudase una agencia federal.

Es más, cree que los alemanes estarían encantados de hacerlo así, no es posible por la Constitución alemana, redactada por "los aliados" tras la Segunda Guerra Mundial.