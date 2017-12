Pablo Iglesias desbarata los planes de En Comú al anticipar el recurso del 155, que también irrita al independentismo

30/11/2017 - 20:03

La confluencia catalana, que lleva semanas preparando la impugnación, reservaba el anuncio para este lunes

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El recurso de inconstitucionalidad impulsado por En Comú Podem contra la aplicación del 155 ha comenzado su andadura envuelto en la polémica, no sólo por el malestar generado en ERC y el PDeCAT por haber sido excluidos, sino también por el desconcierto que se ha apoderado de los 'comunes' cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lo ha dado a conocer este jueves, a pesar de que el líder de la confluencia catalana, Xavier Domènech, no tenía previsto anunciarlo hasta el próximo lunes.

Iglesias ha reconocido este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, que su grupo estaba recogiendo las firmas necesarias para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el 155. Así lo ha asegurado al ser preguntado sobre el reto que un día antes le lanzó el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, animando a Unidos Podemos a presentar dicho recurso, si querían ser consecuentes con su rechazo al 155.

No obstante, los planes de los 'comunes' pasaban por anunciar el próximo lunes esta decisión de llevar al TC el 155. "Es verdad que lo íbamos a anunciar el lunes 4. A Pablo le han preguntado y ha dicho que estábamos trabajando en esto", ha reconocido el también cabeza de lista de Catalunya En Comú-Podem para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Xavier Domènech, en rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntado al respecto.

Fuentes de la confluencia catalana consultadas por Europa Press han reconocido que la confirmación este jueves por parte de Iglesias de que iban a presentar un recurso ha generado malestar en sus filas, sobre todo porque se trata de una iniciativa que parte de En Comú y no del grupo confederal en su conjunto, y en la que llevan trabajando semanas.

"Llevamos semanas preparándolo con varios expertos y constitucionalistas, buscando cuál era la forma más efectiva de poderlo presentar para que efectivamente tuviera un resultado positivo de la presentación ante el Tribunal Constitucional", ha explicado Domènech.

DEBATE INTERNO EN PODEMOS

De hecho, aunque Podemos siempre ha mostrado su firme rechazo a la aplicación del 155, hasta ahora nunca habían manifestado públicamente su intención de recurrirlo. De hecho, fuentes de la dirección del partido 'morado' descartaban hace dos semanas a Europa Press llevar su oposición a esta medida hasta los tribunales.

Esas mismas fuentes explican ahora que el papel de Podemos se ha limitado únicamente a facilitar las firmas de sus diputados para que En Comú pudiera llegar al mínimo de 50 parlamentarios para poder registrarla, pero que la medida ha sido impulsada y trabajada por los 'comunes'.

La estrategia que Podemos ha seguido estos últimos meses ante el conflicto catalán ya fue cuestionada internamente por su acercamiento a los independentistas, por lo que este nuevo paso, impulsado por los 'comunes' pero apoyado por el partido morado, vuelve a abrir el debate interno sobre en qué medida afecta fuera de Cataluña su posición allí.

ERC Y PDECAT RECHAZAN HABER SIDO EXCLUIDOS

Además del malestar generado dentro del grupo confederal por las formas y los tiempos, este recurso ha sido recibido con desagrado por parte de los independentistas, ya que En Comú ha decidido no contar con ellos para su presentación, lo que les incapacita para presentar uno propio al no contar con el número de diputados suficientes, ni la posibilidad de conseguir apoyos de otras formaciones.

La confluencia catalana ha defendido este jueves su decisión de excluir a ERC y PDeCAT en esta iniciativa, argumentado que considera a las fuerzas soberanistas "corresponsables" de la situación de bloqueo y conflicto en la que se encuentra Cataluña. Además, han negado cualquier tipo de negociación al respecto.

"Lo vamos a hacer nosotros solos sin la participación de otros grupos, no con aquellos que han contribuido también desde su responsabilidad en el Gobierno catalán a la situación en la que nos encontramos", ha explicado el portavoz adjunto de En Comú, Josep Vendrell, en una rueda de prensa de urgencia que ha ofrecido este jueves por la mañana en la Cámara Baja para anunciar el recursos, después de que Iglesias se adelantara haciéndolo público.

En cuanto a los detalles de la iniciativa, tanto Vendrell como Domènech han explicado en sus respectivas comparecencias que será el lunes cuando expliquen qué es lo que van a recurrir en concreto, una vez lleven su recursos al Constitucional.

"DIFICULTADES TÉCNICAS"

El motivo de estas reservas son las "dificultades" jurídicas que reviste este movimiento, ya que nunca antes se ha aplicado en España el 155 y, por tanto, tampoco se ha recurrido, y existía confusión sobre si lo que se debe recurrir es la autorización aprobada por el Senado para aplicar el artículo, o los decretos puestos en marcha por el Gobierno para desarrollarlo.

"Una de la dificultades que nos llevó este trabajado es que la aplicación del 155, en la medida en que se ha hecho con reales decretos, presentaba una cierta dificultad técnica en la presentación de recursos. De hecho, generaba un cierto desamparo en ese sentido. Esto creemos que lo hemos podido solucionar, pero se lo vamos a contar con detalle el día 4", ha ahondado Domènech.

Asimismo, el candidato a la presidencia de la Generalitat, ha vuelto a defender que el objetivo de su iniciativa es hacer todo lo que esté en su mano para "garantizar la recuperación de la normalidad en Cataluña y la dignidad democrática que ha sido violentada" por la aplicación, a su juicio, del 155, por parte del Gobierno, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos.

"Creemos que la utilización de este recurso del 155 es inconstitucional y no obedece a la naturaleza con la que se pensó el 155. En concreto, creemos que no permite la disolución del Parlament, ni que el presidente Mariano Rajoy se atribuyera funciones que no le son propias, como la convocatoria de elecciones", ha apostillado.