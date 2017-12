Iceta agita el debate entre comunidades con su propuesta de quita de la deuda

Madrid, 30 nov (EFE).- La condonación de parte de la deuda a Cataluña que lleva en su programa electoral el líder del PSC, Miquel Iceta, a la que se han opuesto abiertamente algunos gobiernos autonómicos socialistas, ha agitado la polémica entre comunidades, en pleno debate sobre la reforma de su financiación.

Iceta ha defendido su propuesta de financiación autonómica y ha achacado las críticas recibidas a que crecen sus opciones de "ser presidente", al tiempo que ha dicho sentirse más cerca de en este asunto de la Comunidad Valenciana -que también aboga por una quita a su deuda- y Baleares que de otros barones socialistas.

Un planteamiento que la dirección del PSOE ha considerado "absolutamente razonable", según ha señalado a Efe el secretario de Política Economía del partido, Manuel Escudero, para quien la polémica es "una tormenta en un vaso de agua".

Escudero ha precisado que lo que propugna Iceta "no es una negociación bilateral" y ha dicho que la quita de la deuda de las comunidades se discutiría también en un contexto multilateral.

"Nos parece razonable lo que plantea Iceta y creemos que es absolutamente legítimo y lo que debe hacer cada responsable de una comunidad autónoma: defender con el mejor criterio lo que considera mejor para el interés común de su región", ha argumentado.

Desde Valencia, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha considerado "de sentido común" la condonación de la deuda producto de la infrafinanciación y ha subrayado que las comunidades peor financiadas necesitan esa condonación "de manera más perentoria".

Algo con lo que no están de acuerdo otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Andalucía. El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, advirtió ayer de que cualquier medida en ese sentido "se tiene que plantear para el conjunto de las comunidades autónomas".

En esa idea ha abundado hoy el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha hecho hincapié en la necesidad de que en el debate de revisión del modelo de financiación autonómica hablen "todos" y que se incida más en aquello que les una que en lo que les separa.

Vara cree que esta cuestión "no se resolverá de forma bilateral", porque todos deben "participar y hablar", y avisa de que "no es bueno que ahora, en plena precampaña electoral, se incida en las diferencias".

Pero no sólo se han agitado las aguas socialistas con la propuesta de Iceta, ya que también otras comunidades han mostrado sus dudas sobre la posible condonación de parte de la deuda autonómica.

Muy crítica ha sido la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, de viaje oficial en Bruselas, que se ha posicionado "radicalmente en contra" de la "intolerable", "inaceptable" y "muy injusta" propuesta de Iceta, porque se pretende "premiar a aquellos que han gestionado mal y castigar a los que, con mucho sacrificio", han gestionado "bien".

También en esa línea, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha desdeñado la condonación de la deuda con el argumento de que, si se llevara a cabo, "al final no habría nadie que siguiera pagando". "No se puede premiar a políticos irresponsables, porque si no, no va a quedar ninguno responsable", ha recalcado.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), por su parte, ha dicho que "no se pueden hacer más excepciones" con ninguna comunidad, porque todas son "iguales", y ha pedido que lo que se dé a una "sea para todas".

Idea similar a la transmitida por la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos. "Si hay quitas, que sean para todos", ha precisado, y se ha quejado de que se apoye más a las comunidades que por su excesivo déficit no podían financiarse de otro modo que recurriendo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Del mismo modo, el Gobierno de Canarias estaría dispuesto a discutir una eventual propuesta para que se condone la deuda que las comunidades si beneficia a todas y se plantea en términos equitativos, "sin privilegios" para alguna región en concreto, ha asegurado su presidente, Fernando Clavijo (CC).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido desde Abiyán (Costa de Marfil) no convertir las elecciones catalanas del 21 de diciembre en "una subasta de ideas" sobre la financiación de esta comunidad y se ha mostrado partidario de acordar el nuevo modelo de financiación entre todas las autonomías y no resolver únicamente el caso de Cataluña.

Y la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, ha instado al PSC a dejar de "sacarse conejos de la chistera" y recuperar la "cordura" para saber hacia qué lado quiere ir ante las elecciones.