BNG acusa a Rajoy de "exaltación del franquismo" por criticar el cambio de nombre de una calle donde vivió en Pontevedra

1/12/2017 - 14:00

Hasta 2002 se llamaba calle Salvador Moreno, almirante del dictador Francisco Franco, y fue sustituido por Rosalía de Castro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

El diputado del BNG por Pontevedra, Luís Bará, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "exaltación al franquismo" después de que cuestionase el cambio del nombre de la calle donde él vivía en Pontevedra, que pasó de llamarse Salvador Moreno, ministro del dictador Francisco Franco, a Rosalía de Castro en octubre de 2002.

El nombre de la calle fue cambiado por el gobierno del BNG --del que el propio Luís Bará formó parte como concejal-- antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, poco después de llegar al gobierno en 1999 por primera vez con Miguel Anxo Fernández Lores como alcalde, actual regidor también, y en el marco de un paquete de cambio de nomenclatura vinculada con la dictadura.

Se da la circunstancia de que el Bloque ha gobernado desde entonces en Pontevedra, ciudad que declaró persona non grata a Rajoy como presidente del Gobierno en 2016, después de que su ejecutivo concediese una nueva prórroga a la fábrica de Ence, instalada en los terrenos de Lourizán (en Pontevedra, en el límite con la localidad de Marín).

Durante su visita a Costa de Marfil, y mientras intervenía ante miembros del cuerpo naval militar, recordó que él --como pontevedrés de adopción-- vivió "muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno", en referencia a una calle que recorre desde casi desde el centro de Pontevedra hasta la carretera que une con ese pueblo limítrofe (ambos municipios comparten autoridad portuaria).

"He vivido muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora no sé por qué le han quitado la calle al almirante Salvador Moreno. Pero en fin, he vivido allí muchos años y le sigo llamando así", manifestó.

Ante estas declaraciones, el diputado nacionalista ha anunciado que presentará una iniciativa en el Parlamento en la que preguntará al Gobierno autonómico por las palabras de Rajoy, con el fin de que "exprese su condena" a lo dicho por el dirigente del Gobierno central.

"CONDENA ROTUNDA"

Luís Bará ha hecho una "condena rotunda" de las palabras de Rajoy sobre el militar golpista, que fue "defensor de la dictadura y ministro de Franco", así como ha acusado de "falta de respeto" a la decisión del Ayuntamiento de Pontevedra de "galleguizar y feminizar el callejero", dedicándoselo a la poetisa Rosalía de Castro, impulsora de la escritura en gallego.

En opinión del diputado del Bloque, las palabras de Rajoy insisten en el "menosprecio a una escritora y figura fundamental" de Galicia, a quien, de hecho, se le debe la fecha de la celebración del Día das Letras Galegas todos los 17 de mayo, coincidiendo con que, ese mismo día de 1863, se publicó 'Cantares gallegos'.

"Es extremadamente grave. Es una declaración expresa de apología del franquismo", ha censurado el parlamentario del Bloque, quien ha aseverado que la postura del presidente del Gobierno es "absolutamente antidemocrática, de exaltación del fraquismo y de rechazo a la cultura".