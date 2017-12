Canalda dice que nadie en el Canal puso objeciones a la compra de Inassa

Madrid, 1 dic (EFE).- El ex director gerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda ha dicho hoy que ningún miembro del consejo de administración puso objeciones a la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001, investigada en el caso Lezo, y ha recalcado que él en concreto no vio "nada raro" en la documentación que consultó.

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, Canalda ha llevado copias de las actas de los dos consejos de administración del Canal donde se tomó la decisión de comprar Inassa: el 8 de octubre y el 14 de noviembre de 2001.

Los grupos de la oposición han reclamado en varias ocasiones estos documentos al Gobierno regional, que está a la espera de una autorización judicial para poder entregarlos, ya que alega que el caso Lezo está bajo secreto del sumario.

"No hay nada que ocultar, no entiendo por qué estas actas no salen", ha dicho Canalda, que en la actualidad es presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El exdirectivo del Canal ha señalado que en las dos citadas reuniones del consejo de administración de la empresa pública madrileña "nadie puso ninguna objeción" a la compra de Inassa y "nadie hizo ningún comentario".

"Nunca tuve dudas de la documentación que vi de que hubiera nada raro en la operación", ha sostenido.

En su comparecencia, ha leído algunos fragmentos de las actas en las que el entonces consejero del Canal Agapito Ramos decía que estaba a favor de la expansión por América Latina, aunque creía que había que "estudiar con minuciosidad todos los pasos previos".

Además, ha informado de que en el consejo de administración del día 14 se dio cuenta de todos los informes que respaldaban la compra de Inassa y "se explica clarísimamente" que la operación se iba a cerrar a través de una empresa panameña.

Él, que acababa de asumir el cargo de director gerente del Canal, pidió explicaciones por la condición de "paraíso fiscal" de Panamá, pero según ha comentado le dijeron que era "totalmente legal".

Finalmente, la compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón por 73 millones de dólares (unos 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de la empresa era mucho menor.

Canalda supone que Gallardón (que comparecerá en la comisión de investigación de corrupción del próximo 15 de diciembre) conocía todos los detalles de esta operación, incluido el hecho de que la compra se iba a cerrar a través de una sociedad panameña.

"No me cabe la menor duda de que se le envió el expediente completo", ha manifestado.

Con todo, ha indicado que el presidente de la Comunidad de Madrid "no toma las decisiones del Canal de Isabel II" ya que, según ha subrayado, sólo autoriza en el Consejo de Gobierno las acciones que después ejecuta la propia empresa.

"La autorización que firma el Consejo de Gobierno es para la adquisición del 75 % de acciones de Inassa, cosa que hizo el Canal", ha añadido.

Preguntado sobre el hecho de que la empresa madrileña no adquiriera directamente las acciones de Inassa y creara para ello Canal Extensia (la compañía que aglutina las filiales del Canal de Isabel II en América Latina), ha alegado motivos de "seguridad tanto jurídica como económica".

Canalda ha afirmado que no ha hecho "ninguna ilegalidad" en su etapa en el Canal, pero si le llamara el juez para declarar dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad.

Asimismo, ha anunciado que el informe que este órgano de control está elaborando sobre el Canal a petición de la comisión de Economía de la Asamblea de Madrid estará listo "como muy tarde en enero".

A continuación ha comparecido Carlos Mayor Oreja, que en calidad de consejero de Medio Ambiente llegó a ejercer como presidente del Canal poco antes de la compra de Inassa.

Previamente, ha explicado que el Canal aprobó a "indicación" suya la estrategia de expansión de la empresa por América Latina, decisión en la que ha desvinculado a Gallardón.

"La línea estratégica no la aprobó el presidente de la Comunidad, tenia conocimiento como de todos los temas importantes pero no era competente para aprobarlo", ha declarado.

Aunque Mayor Oreja no presidía el Canal en el momento de la compra de Inassa porque pasó a ser consejero de Educación, ha dicho que se siente "igualmente solidario con las decisiones que se tomaron" y "muy satisfecho".