Rivera augura que el PDeCat acabará fuera del grupo liberal europeo donde no tiene cabida el separatismo rupturista

1/12/2017 - 17:34

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que la propuesta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de consultar en un referéndum si Cataluña debería seguir formando parte de la Unión Europea "ha sentado muy mal" entre algunos políticos liberales europeos, y ha señalado que el nacionalismo del PDeCAT no tiene cabida en esta familia política y acabará fuera de ella.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El planteamiento de Puigdemont "ha sentado muy mal entre algunos de los líderes políticos de este grupo, que precisamente está trabajando por más Europa, más federalismo europeo y por unir más a los europeos", ha declarado Rivera a los periodistas en Amsterdam, donde participa en el 38 Congreso del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

A su juicio, "no tiene sentido ir en dirección contraria", como cree que hace el PDeCAT en este caso con su planteamiento "separatista y rupturista". "Yo vaticino que en un futuro el nacionalismo no tendrá cabida en un grupo liberal como este", ha añadido el presidente de Cs.

DISTANCIAMIENTO DEL PDeCAT DE ALDE

Considera que "no hará falta" expulsar al PDeCAT de ALDE porque ellos mismos se han ido distanciando. En este sentido, ha mencionado el hecho de que el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa no participe en el congreso de Amsterdam y que la coordinadora general de este partido, Marta Pascal, haya dejado su cargo de vicepresidenta del Partido ALDE y no opte a la reelección, aparte de la "metedura de pata" de Puigdemont.

"Creo que esto es definitivo para que en un futuro este grupo sea profundamente europeísta y no quepan ni los nacionalismos ni los populismos", ha indicado.

Según ha manifestado, todos los líderes políticos, comisarios y primeros ministros liberales "han dejado claro que hay que respetar el Estado de Derecho" en Cataluña y "han defendido que se aplique la Constitución española" como respuesta al proceso independentista.

Cuando Marta Pascal comunicó que dejaba la Vicepresidencia del Partido ALDE, un cargo que ocupaba desde noviembre de 2015, justificó su decisión por la oposición de la dirección del partido europeo al proceso independentista emprendido en Cataluña.

Además, el PDeCAT (antes Convergència) ya había perdido peso en ALDE desde la entrada de Ciudadanos, que, gracias a sus resultados electorales, pasó a ser la principal formación española dentro del grupo. De hecho, una de las Vicepresidencias la ostenta ahora el responsable del Área de Economía y Empleo de Cs, Luis Garicano.

EUROPEÍSMO FRENTE AL POPULISMO Y AL NACIONALISMO

El dirigente de la formación naranja, que este viernes participa en un debate en el plenario del congreso de ALDE junto a otros líderes liberales europeos, ha señalado que el reto de esta familia política es "ganarle la batalla al populismo y al nacionalismo" ofreciendo mejores políticas, empleando una comunicación eficaz y defendiendo un proyecto europeísta.

En este sentido, Ciudadanos apuesta por hacer una "refundación" de Europa" tras las elecciones de 2019 para avanzar hacia unos "Estados Unidos de Europa". Esa es, en su opinión, la mejor respuesta que se puede dar a cuestiones como el Brexit, la propuesta de Puigdemont o el auge del Frente Nacional en Francia: "Unir más a los europeos y tener un proyecto común para todos".

La agenda de Rivera en Amsterdam para este viernes se completa con reuniones bilaterales con el presidente del Partido ALDE, Hans Van Baalen; el presidente del Grupo ALDE en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt; la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager; el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel; y el presidente del Grupo ALDE en el Comité de las Regiones, Bart Somers.