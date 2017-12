Una posible imputación de Aguirre en el caso Lezo "no sorprendería" a la oposición en la Asamblea de Madrid

1/12/2017 - 17:57

Los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid han asegurado este viernes que "no les sorprendería" una posible imputación de la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, en la pieza del campo del golf del Canal dentro del caso Lezo.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Según ha difundido hoy La Sexta, el fiscal que llevaba la trama hasta hace unas semanas, Carlos Yáñez, dejó un escrito en el que pedía la imputación de Aguirre por prevaricación y malversación y al también expresiente regional Alberto Ruiz Gallardón por la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. El nuevo fiscal, Alejandro Luzón, tendrá que decidir si estimarlo o no.

Tras la comisión de investigación sobre corrupción política celebrada hoy en la Asamblea, que trata precisamente la compra de Inassa, preguntada por los medios, la diputada socialista Encarnación Moya ha asegurado que no le sorprende la noticia "tal y como está esta Comunidad, todo lo que está sucediendo, y el número de investigaciones que hay".

"Ya tenemos a casi todos los presidentes que ha tenido esta comunidad que han desfilado o es posible que acaben desfilando por los tribunales, algo que es muy preocupante. Y no nos sorprende porque estamos convencidos desde hace mucho tiempo que en esta Comunidad había una estructura y una trama corrupta perfectamente asentada, que funcionaba de una manera muy eficaz. Y para que algo funcione de esa manera tenía que ser conocido por los responsables, porque si no es imposible. Esperemos que la Justicia haga su trabajo y pague quien ha hecho lo que no ha debido hacer", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, espera que la expresidenta regional acabe respondido ante un tribunal por este asunto. "Todos éramos conscientes de que para que esa operación se llevara a cabo hacía falta la autorización expresa de Aguirre", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento regional, César Zafra, ha señalado que una posible imputación de la también expresidenta del Senado "no sería una sorpresa para nadie".

"Aguirre ha gobernado muchos años esta Comunidad a golpe de mayoría absoluta. Esto es lo que ocurre cuando hay mayoría absoluta, que ha hecho lo que le ha dado la gana durante mucho tiempo. Todos sabemos que se abrió un campo de golf en el centro de Madrid, que puede ser muy beneficioso y divertido para todos los vecinos, pero que no tenía licencia. Tenía que haber habido un parque. Aguirre decidió saltarse todas las normativas y leyes y construir un campo de golf. Es normal que la Justicia se pregunté cómo se salte las leyes para construir lo que ella quiera. Eso demuestra que la Comunidad se ha gobernado muchos años como un cortijo y Aguirre ha sido su máximo exponente", ha esgrimido.