Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

2/12/2017 - 1:00

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Estrategia de construcción del enemigo español. Desde 1990 hasta 2017, un largo periodo de creación de agravios en Cataluña"; "El mundial de Putin. El Mundial de 2018 arrancó ayer con el sorteo de los grupos"; "El fondo de las pensiones tiene dinero para una sola paga más"; "La UE aprueba por vez primera un presupuesto contra las noticias falsas"; "El Supremo espera hasta el lunes para liberar a los 'exconsellers'".

EL MUNDO: "PP, Cs y PSC, colgados de un puente en Barcelona. Los muñecos aparentaban una ejecución al estilo narco"; "Junqueras dice que acata la Constitución y el fiscal no le cree"; "El ex asesor de Seguridad de Trump confiesa y le pone contra las cuerdas"; "La juez no aplica la 'doctrina Botín' y sienta en el banquillo al PP"; "España debutará ante Portugal y evita a Alemania y a Brasil hasta las semifinales".

LA VANGUARDIA: "Los exconsellers asumen que se ceñirán a la Constitución"; "Llega la primera ola de frío"; "La extra de las pensiones agota el crédito del Estado"; "Rajoy incluye la cohesión territorial en la Estrategia de Seguridad"; "El "nuevo hombre bueno" llama a la puerta"; "El fiscal cerca al equipo de Trump por el Rusiagate".

ABC: "Teatro ante el Supremo de los presos golpistas. Junqueras acata el artículo 155 "por imperativo legal", pero se niega a contestar al fiscal. Ni él ni los exconsejeros renuncian a la independencia. La Fiscalía pide al juez que mantenga en prisión a los exmiembros del Govern y a los "Jordis" ante el riesgo de que reiteren sus "gravísimas conductas"".

EL PERIÓDICO: "Suspense entre rejas. El Supremo decidirá el lunes si excarcela a Junqueras, los 'exconsellers' y los Jordis. 33 despidos en las 'embajadas' catalanas"; "Nueve para el puente"; "La confesión de Flynn deja al desnudo a Trump en el 'Rusiagate'"; "Más de 25.000 profesores para 2.000 plazas en Catalunya"; "'La Roja', contra Ronaldo. Portugal, Irán y Marruecos forman el cómodo grupo de España en el Mundial 2018·; "Luis Mauri y Olga Grau, directores adjuntos de El Periódico".

EL CORREO: "Bizkaia se guarece del frío"; "Los vecinos podrán prohibir la apertura de pisos turísticos en sus portales"; "España se enfrentará a Portugal, Irán y Marruecos en el Mundial de Rusia"; "Ziganda: "No me tiraré del barco"".

LA RAZÓN: "Junqueras: "Rechazo la vía unilateral. La Constitución es flexible para alcanzar la soberanía"; "El "asesinato simulado" de los constitucionalistas".