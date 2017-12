Franco ve "oportunista" el acuerdo sobre la carrera profesional sanitaria

Madrid, 2 dic (EFE).- El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, considera "un poco oportunista" el acuerdo firmado recientemente por la Comunidad de Madrid y los sindicatos sobre la carrera profesional sanitaria, aunque ha señalado que todo lo que mejore la sanidad le va a parecer "siempre bien".

"Me parece un poco oportunista pero me parece bien, lo que mejore la sanidad me va a parecer siempre bien", ha dicho en una entrevista con la Agencia Efe.

Este acuerdo se produjo el pasado miércoles, después de que el PP registrara en la Asamblea de Madrid una enmienda parcial a los presupuestos de 2018 para aumentar el crédito de las cuentas en 25 millones de euros y poder destinar esta cantidad a la reactivación de la carrera profesional sanitaria, paralizada desde 2010.

El líder de los socialistas madrileños (que además es portavoz adjunto del PSOE-M en el Parlamento regional) ha criticado que al mismo tiempo el Gobierno regional haya destinado a estos presupuestos, pendientes de aprobación, "mil millones de euros a la sanidad privada cuando hay carencias muy importantes en la pública".

"Nuestra apuesta es por la sanidad pública y de calidad, la educación pública y de calidad, y sólo se consigue aportando fondos, haciendo presupuestos reales y sensatos", ha comentado Franco, que tiene "pocas esperanzas" de que sean aceptadas las enmiendas parciales planteadas por el PSOE-M a las cuentas regionales.

Preguntado sobre el nuevo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que con su mediación ha contribuido recientemente a frenar huelgas en la sanidad pública y privada, ha reconocido que tiene "un talante moderado" y"conciliador" y que tiene "ganas de negocia".

"Pero el PP es lo que es, el PP vive lastrado por su ideología ultraliberal que le impide hacer políticas sociales también en sanidad", ha apuntado.