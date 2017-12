El portavoz del PDeCAT en el Senado favorable a que Cataluña vuelva a foros como la Conferencia de Presidentes

2/12/2017 - 11:50

Pide al Gobierno abordar los otros 45 puntos que Puigdemont presentó a Rajoy, al margen del reférendum: "La gente sigue viviendo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, se muestra favorable a que Cataluña vuelva a foros conjuntos en los que se reúne el Gobierno con las comunidades, como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, siempre que antes se produzcan encuentros bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat.

En una entrevista concedida a Europa Press, el senador del PDeCAT hace hincapié en que el Ejecutivo y el Govern catalán surgido de las urnas el próximo 21 de diciembre inicien una serie de reuniones.

"Para buscar una solución, evidentemente se hace participando en todos los diálogos conjuntos que se pueda participar, pero sobre todo con trabajo bilateral entre el Gobierno del Estado y la Generalitat que salga de las urnas", señala.

Pese a que Cleries se muestra escéptico con que la Conferencia de Presidentes vaya a resolver la situación en Cataluña, sí valora volver a sentarse en este tipo de foros. El expresident catalán, Carles Puigdemont, se saltó la cita de 2017 y en varias ocasiones la Generalitat ha dejado de trabajar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que las comunidades discuten su financiación con Hacienda.

Y subraya que tras las elecciones debe haber diálogo entre Moncloa y la Generalitat. "Entiendo que (el presidente) Mariano Rajoy diga 'no quiero la independencia', no digo que se reúna y diga que sí, sino que se reúna. Creo que hablando se entiende la gente y se pueden buscar salidas" a la crisis política en Cataluña.

CATALUÑA NO ES COMO EL RESTO DE COMUNIDADES

No obstante, Cleries supedita este regreso a las mesas comunes a que haya encuentros bilaterales "al máximo nivel" y "encontrar una salida". "No empezar por sentarnos en todas las mesas porque eso sería decir que has renunciado a todo y nosotros no renunciamos a nada", reitera.

"La situación de Cataluña, con todos los respetos para todas las comunidades, no es la situación de las otras", recalca el senador, asegurando que ninguna otra autonomía se rige por un Estatut que no han votado los ciudadanos, en referencia al recorte de artículos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.

MEJORAS SOCIALES: "LA GENTE SIGUE VIVIENDO"

Cleries vería con buenos ojos que dentro de esa serie de encuentros con Moncloa se abordara el plan de 45 puntos, aparte del referéndum de independencia, que Puigdemont presentó a Rajoy hace año y medio para actualizar la relación entre España y Cataluña.

Así, denuncia la falta de inversiones para construir el corredor Mediterráneo o la firma de convenios por parte de España que impide vuelos directos internacionales desde el aeropuerto de El Prat.

El PDeCAT se abre a acordar mejoras sociales para Cataluña en los márgenes de una negociación política. Según Cleries, Cataluña se encuentra en una periodo de "transición", en el contexto independentista, pero "la gente sigue viviendo", por ello reclama una mejora de las pensiones "en toda España", que los salarios suban y que medidas sociales como la ley Dependencia sea "real" y llegue a quien lo necesita.

"Mientras se construye lo que se va pactando (con el Gobierno), queremos que la gente viva en un Estado de Bienestar razonable", apunta Cleries.

Lamenta que esta agenda haya quedado abandonada ya que, según él, habría cambiado la perspectiva del independentismo. "Si la población catalana hubiera visto que del conjunto de demandas se respondía a alguna y se buscaban soluciones, que había un respuesta mas amable del Estado, pero esto no ha sucedido", critica el senador.

A su juicio, el Gobierno de Rajoy "lo tenía fácil", tenía que seguir esta hoja de ruta para mejorar la relación entre Cataluña y España. "Si llega y dice 'mire de los 46 puntos le he resuelto la mitad y del resto seguimos hablando y de la independencia ya lo veremos, ese punto no lo veo claro'", valora Cleries, "pero todo quedó paralizado".