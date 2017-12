Puig: La capitalidad le permite a Madrid bajar impuestos y ser "paraíso fiscal"

Barcelona, 2 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha dicho hoy que en la financiación de las comunidades autónomas la Comunidad de Madrid obtiene beneficios de la capitalidad, lo que le permite bajar algunos impuestos y ser "un paraíso fiscal".

"Madrid no es una comunidad autónoma más, no lo es", ha dicho Puig, quien ha añadido al respecto: "que no nos digan que todo esto es normal, porque no lo es".

Ximo Puig ha participado hoy en Barcelona junto al candidato del PSC el 21D, Miquel Iceta, y al expresidente de la Generalitat José Montilla en la III Convención Federalista organizada por la Fundació Campalans y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

En el transcurso de su intervención, en la que ha reiterado la "asimetría" entre la financiación de las comunidades de régimen foral y las de régimen común, Puig ha expresado su apoyo a la propuesta de Iceta para la reforma del sistema de financiación autonómico porque "tiene que ver con la normalidad" y es una cuestión "de justicia" no de "insolidaridad".

El presidente valenciano, en declaraciones a la prensa, ha abogado por abordar la financiación autonómica como "una cuestión de equidad" para evitar la "asimetría" y el "'dumping' fiscal español" que, en su opinión, provoca el sistema actual.

Desde 2002, según Puig, ha habido una "infrafinanciación" autonómica y ahora "debería haber una compensación", además de señalar que los créditos concedidos a algunas comunidades a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) "otros lo han tenido como financiación".

Ximo Puig ha recordado el informe del comité de expertos que cifra en 16.000 millones el déficit estructural para argumentar la necesidad de cambiar el sistema.

Durante su intervención en la convención federalista, el dirigente socialista ha confesado que cada vez duda más de más cosas porque se considera "un socialdemócrata crítico".

"Pero si hay alguna convicción que tengo -ha añadido- es el federalismo, sobre todo porque es imperfecto, porque ideologías perfectas y cerradas ya hemos tenido demasiadas".