Arrimadas: El 21D vamos a despertar de la "pesadilla" del 'proceso soberanista

Barcelona, 2 dic (EFE).- La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha dicho que estamos a 20 días de que se acabe el "procés", que el 21 de diciembre "nos vamos a despertar de esta pesadilla si vamos todos a votar" y ha apostado por llenar las urnas e iniciar una nueva etapa.

Arrimadas ha presentado hoy en Badalona al equipo de Ciudadanos arropada por el presidente del partido, Albert Rivera, y ha sido recibida por el público asistente con gritos de "presidenta, presidenta".

Ha hablado de una "oportunidad histórica" porque quedan 20 días para iniciar una nueva etapa en la que las familias puedan volver a hablar de política sin pelearse o en la que cuando se ponga la televisión se hable de Cataluña para hablar de empresas o de sanidad.

La candidata ha apostado por "recuperar la verdad" y que se acaben las mentiras: "ya basta decir una cosa delante de los jueces y otra delante de los mítines" porque "por mucho que digan ante el juez que se van a portar muy bien, si ganan los mismos, van a volver a hacer las mismas cosas", ha señalado.

"Os imagináis cuatro años más de procés?", ha preguntado Arrimadas; "yo me muero, me da algo".

Arrimadas le ha dicho al candidato del PSC, Miquel Iceta, que "no hace falta copiar a los partidos nacionalistas" ni hacer promesas imposibles que no se puedan lograr y que lo que hace falta es ganar a los nacionalistas en las urnas.

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha asegurado que quiere llegar a la Generalitat desde "el centro, la razón, el respeto y, sobre todo, con un proyecto alternativo al nacionalismo", que ya se ha visto los resultados que ha dado y que "se ha pasado de la raya".

Ha asegurado que Ciudadanos nació hace once años para estar preparados para un "desafío como éste" y que ahora el partido está listo para defender este proyecto y para implementarlo.

Ha dicho que hay que ser "valientes y no tener complejos" para ser de Ciudadanos con las amenazas que han sufrido y ha mencionado los muñecos colgados que ayer aparecieron en un puente de una autopista catalana, y que algunos representaban a votantes de su partido.

Además, ha reprochado al expresidente Carles Puigdemont que los autónomos, las pymes o la gente normal se han quedado en Cataluña y no han huido a Bruselas porque no pueden pagar las facturas y para no cumplir la ley y evitar a la justicia.