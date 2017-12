Rajoy arremete contra el PSC y avisa de que solo el voto al PP tiene un destino claro

Mataró (Barcelona), 2 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado su ofensiva en esta precampaña en Cataluña contra el PSC, al subrayar que solo el voto al PP tiene un destino "claro" y advertir que no se sabe lo que harán otros ni con quién se van a "liar" tras los comicios del 21 de diciembre.

Rajoy ha acudido por segunda vez a un acto de precampaña de los 'populares' desde que convocó las elecciones catalanas tras aplicar el 155, y lo ha hecho de nuevo en la provincia de Barcelona, participando en un mitin en Mataró y paseando antes por el centro de Castelldefels.

Aunque buena parte de su discurso ha ido dirigido a defender la aplicación del 155, Rajoy ha lanzado varios mensajes velados de crítica a la estrategia electoral del PSC que lidera Miquel Iceta.

Primero lo ha hecho cuando se ha dirigido al candidato de su partido a la Generalitat, Xavier García Albiol, para subrayar que todo el mundo sabe lo que el líder del PPC hará con los votos que reciba.

"Saben lo que vas a hacer con los votos y saben lo que tú no vas a hacer; ni te vas a entender con independentistas ni con la extrema izquierda que acude al Tribunal Constitucional para que no se aplique el 155", le ha dicho Rajoy a Albiol en la primera referencia implícita a los socialistas.

Después, ha contrapuesto la posición "clara y nítida" de los populares frente a la de otros partidos que además están teniendo "ocurrencias", en esta precampaña.

Y aunque no ha citado de forma concreta la propuesta socialista de crear una Hacienda catalana que recaude todos los tributos de forma directa, ha advertido de que no se debe "intentar contentar a quien no quiere ser contentado".

Tanto Rajoy como Albiol han dejado claro una vez más cuál va ser la estrategia de los 'populares' en esta carrera hacia el 21D, y es la puesta en valor constante de la aplicación del 155 en Cataluña.

Desde que se tomó aquella decisión, la vida política ha comenzado a "serenarse", como se ha iniciado también la "solución a tanto despropósito" vivido en Cataluña con el independentismo, ha dicho Rajoy.

Además ha considerado con las elecciones se abre una "magnífica oportunidad" para "recuperar la normalidad, la tranquilidad y la convivencia", que es lo que quiere la mayoría de la sociedad catalana.

El 155, ha dicho Rajoy, "ha dejado de ser un fantasma jurídico para convertirse en una realidad", ha dicho Rajoy, para quien un mes después de la aplicación las medidas tomadas han contribuido a que "comience a serenarse la vida política" y han traído a Cataluña "de momento la legalidad".

Además, ha subrayado que se "ha empezado a recuperar la confianza y la senda de la recuperación" y ahora "se van a celebrar elecciones normales, legales y con garantía de neutralidad institucional".

En su discurso, Rajoy también ha subrayado que el "cuento" del independentismo "ya no da más de sí", y ha defendido que las elecciones del 21 de diciembre sirvan para "romper el ensimismamiento, abrir ventanas y dejar que corra el aire".

"Ya es hora de que en Cataluña se hable de cosas distintas del 'procés'. El procés se ha acabado y ha acabado mal", ha dicho Rajoy, quien ha subrayado la "resistencia" de los militantes y dirigentes del PPC.

A ellos les ha agradecido "estar ahí siempre", y defender la nación, la Constitución y el Estatuto, así como el Estado de derecho, "muy vapuleado" en Cataluña.

Y a todos ellos les ha pedido trabajar para conseguir el mejor resultado posible en las elecciones del 21D.

El candidato de los 'populares', por su parte, ha defendido que el PPC es la "verdadera oposición" a los independentistas y a los que estos "más temen", y ha insistido en que los soberanistas no tienen "legitimidad" para gobernar después del "dolor y sufrimiento" que han provocado.

Los líderes independentistas "solo se meten con Rajoy" -y no con el PSOE o Ciudadanos- porque el PP representa la "firmeza", la "buena gestión" y "la unidad de España", ha dicho Albiol.

Y ha dicho que el PP apuesta, "sin ningún tipo de duda o complejo", por un "gobierno constitucionalista" que permita "recobrar la normalidad y el respeto por la Constitución y el Estatut" y cuya "primera tarea" deberá ser "coser las heridas que ha provocado el independentismo durante los últimos años".

Albiol ha dado de nuevo las gracias a Rajoy por aplicar el 155, que ha tenido un "efecto tranquilizador en la sociedad catalana" y "ha permitido recuperar cierta confianza".

"Lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que sigamos trabajando en esta dirección", ha añadido.

Todo en un acto celebrado después de que Rajoy y Albiol, acompañados de otros dirigentes del PP y del PPC, se dieran un paseo por la localidad de Castelldefels.

Un paseo en el que Rajoy ha asegurado sentirse muy "a gusto" y en el que según subrayaba a los periodistas los vecinos le han pedido que "vuelva pronto la normalidad y la estabilidad a Cataluña".