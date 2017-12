Más de 5.600 personas visitan el Congreso de los Diputados en la primera Jornada de Puertas Abiertas de 2017

2/12/2017 - 20:32

Un total de 5.614 ciudadanos se han acercado este sábado al Congreso de los Diputados para visitar sus dependencias durante el primer día de las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebra este fin de semana con motivo del 39º aniversario de la ratificación de la Constitución Española. Se trata de una cifra de visitantes algo menor que en la jornada del año pasado, cuando un total de 6.947 se acercaron a visitar la Cámara Baja durante la primera jornada. En total, en los dos días de Puertas Abiertas del Congreso de 2016, fueron 14.431 las personas que visitaron la institución.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El primero en cruzar las Puerta de los Leones del Congreso, abierta para la ocasión, ha sido Alberto Díaz, un joven de 16 años oriundo de Leganés (Madrid) que ha llegado al Congreso a las 6.00 horas para hacer cola y poder visitar el hemiciclo. El joven ha sido recibido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien ha abierto las puertas a las 9.30 horas de la mañana.

"Me he sentido impactado porque no me esperaba ser el primero", ha reconocido el joven, que ha explicado a los medios que ha madrugado por miedo a que se formaran colas y que "no le diera tiempo a saludar a Ana Pastor", algo que le hacía "mucha ilusión". Yo, de pequeño, cuando mis padres veían el telediario siempre veía la imagen de la tribuna o a un político hablando y siempre la he tenido muy presente", ha añadido desde el hemiciclo.

Durante el resto del día han sido miles las personas que han hecho cola para poder realizar la visita a la cámara hasta pasadas las 19.00 horas, cuando se ha cerrado el acceso al Congreso, aunque quienes ya habían entrado han podido continuar con el recorrido.

Quienes han acudido hasta la Carrera de San Jerónimo para visitar el Congreso han podido conocer de primera mano la institución, visitar sus dependencias y disfrutar de la valiosa colección de obras pictóricas que alberga. El recorrido comienza en el vestíbulo principal o vestíbulo de la Reina, al que da acceso la Puerta de los Leones, y continúa por el salón de Conferencias, conocido como salón de Pasos Perdidos, los escritorios del Reloj y de la Constitución, el hemiciclo y la sala Constitucional.

Además, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas ha habilitado un bucle magnético para que las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífono o implante coclear puedan realizar el recorrido y acceder "de manera más clara" a toda la información que proporcionan los guías de la Cámara, según han explicado los responsables de comunicación del Congreso.

Las Jornadas de Puertas Abiertas se pusieron en marcha en diciembre de 1997 aprovechando un aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. A partir ahí, el Congreso ha venido recibiendo en torno a 20.000 visitantes cada año salvo en 2012, cuando las jornadas se suspendieron por obras en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.