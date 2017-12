Cuevillas augura que Puigdemont estará en Bélgica hasta mediados de enero

2/12/2017 - 21:40

"Quería tener capacidad de interlocución mientras duraba el proceso electoral y está conseguido"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha asegurado este sábado que su defendido y candidato de JuntsxCat en las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, y los otros consellers cesados estarán en Bélgica "como mínimo" hasta el 21 de diciembre (día de los comicios) y probablemente hasta mediados de enero.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que "pase lo que pase" el lunes, cuando la justicia belga debe decidir sobre la extradición de Puigdemont y los consellers cesados, el proceso se alargará más porque habrá recursos por una parte u otra.

Cuevillas ha destacado que Puigdemont y los consellers "querían tener la capacidad de interlocución mientras duraba el proceso electoral y esto ya está conseguido".

También ha constatado de que, si Puigdemont volviera a España, sería detenido inmediatamente y llevado ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que decidiría si decreta medidas cautelares.

Preguntado por si podría ser investido como presidente de la Generalitat, ha sostenido que "las posibilidades son muy variadas", ya que cree que Llarena podría no adoptar medidas cautelares para Puigdemont, imponerle una fianza y dejarlo en libertad o bien que fuera encarcelado pero que le dejaran salir para acudir al pleno del Parlament y ser investido.

Además, Cuevillas ha defendido que no hay motivos para mantener el encarcelamiento de los presos soberanistas y que la declaración judicial que hicieron el viernes no debe influir en la decisión del juez: "Sobre acatar o no acatar la Constitución y el 155 no le veo absolutamente ninguna relación directa con la cárcel".