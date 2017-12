El BNG recurre este lunes ante el Constitucional el veto "antidemocrático" al debate sobre la transferencia de la AP-9

3/12/2017 - 9:27

Cree que "lo peor" que podría hacer Galicia es "achantar" ante el "abuso" que atribuye a Pastor, Rajoy y Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

El BNG presentará el lunes en Madrid ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo frente al "antidemocrático" veto del debate sobre la transferencia de la autopista AP-9 en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, quien, en rueda de prensa, ha cargado contra este "atropello" y ha llamado a "restablecer la dignidad" del Parlamento gallego, que aprobó por unanimidad una iniciativa para que la Cámara Baja debatiese este asunto.

Según ha destacado, al BNG le gustaría que este fuera un recurso que presentasen todos los grupos --como ya planteó en su día--, para mantener esa "supuesta unidad", pero ha lamentado que, en el momento "clave", el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "ni está ni se le espera". "Se pliega a la primera de cambio", ha criticado.

En este sentido, la también portavoz de los nacionalistas en el Pazo do Hórreo ha atribuido "tibieza" y "complicidad" al líder de los populares gallegos, pero ha avisado de que, por lo que a ellos respecta, "no va a ser un obstáculo" para "mantener vivo el debate". Así, ha advertido de que el Bloque "no va a tirar la toalla".

CONTRA LA "ESTAFA LEGALIZADA"

Para Pontón, la reclamación de la transferencia de la titularidad de la autopista del Atlántico es "justa", para lograr una gestión "más eficaz" y "acabar con los abusos" que identifica en los peajes.

Precisamente, considera que sería útil para que las decisiones sobre los peajes y el "posible rescate" de esta vía se decida "desde Galicia", y "no esperar a ver qué pasa en Madrid".

Ese cambio de titularidad ha de ser, a su juicio, el "primer paso" contra la "estafa legalizada de los peajes", y para combatir un "negocio redondo para Audasa", la concesionaria, "a costa del dinero de los gallegos".

"Lo peor que podríamos hacer como país es achantar ante un abuso que tiene dos responsables directos, Ana Pastor y Mariano Rajoy", ha sentenciado la líder nacionalista, antes de insistir en que ambos mandatarios gallegos tienen en Feijóo el "cómplice necesario", y que sin él "no se atreverían a ir tan lejos".

De ahí que el BNG vaya a presentar un recurso ante el Constitucional, "consciente" de qué tribunal se trata, por lo que acude con "todas las cautelas", pero teniendo en cuenta que es "la única vía" a la que pueden optar, puesto que "es el árbitro que hay".

La decisión que este tome vendrá determinada por el contenido del recurso, que ya está elaborado, y los hechos que se denuncian, "no por el número de grupos" que lo presenten, ha opinado.

Por último, ha reconocido que no cree que haya "muchos antecedentes" de una situación como esta, puesto que tampoco los hay "de vetos a tramitaciones de leyes que aprobó por unanimidad un parlamento".