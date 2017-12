Elecciones en Cataluña: así de dividida está la sociedad tras la declaración de independencia

3/12/2017 - 14:12

MADRID, 3 DIC. (EDIZIONES) Uno de los principales reproches que se lanzan los partidos políticos que concurren a las elecciones de Cataluña del próximo 21 de diciembre es la división que el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la posterior declaración de independencia en el Parlament de Cataluña ha provocado. Una división, que a la vista de las encuestas, es cierta.

La crisis que ha sacudido a la sociedad catalana los últimos meses ha dividido a los votantes entre aquellos que están de acuerdo con la independencia (el 48,7%) y los que no lo están (el 43,6%), de acuerdo al último barómetro del Centre d'Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO) realizado del 15 al 29 de octubre.

Estos porcentajes han ido variando en las sucesivas oleadas del CEO, dando a veces la ventaja a los partidarios del sí y otras a los que optan por el no, pero lo que se ha mantenido más o menos constante es la división existente en la sociedad que parte a los votantes en dos grupos.

GRÁFICO 1

A partir de los microdatos de esa encuesta, la aplicación incluida en esta noticia visibiliza las diferencias entre estos dos grupos. Unas diferencias que les llevan a pensar radicalmente distinto en temas muy diversos que van desde cómo califican el estado de la política hasta en los canales de televisión en los que se informan. Cada punto representa una respuesta a la encuesta. En color amarillo, aquellos que están de acuerdo con la independencia; en rojo, los que no lo están.

OPINIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

GRÁFICO 2

A la hora de puntuar la situación económica, aquellos favorables a la independencia son más optimistas que los que no lo son. El 49,1% de los favorables a la independencia creen la economía va bien, mientras que un 39,4% de los están en contra opinan que la economía va mal. Además, en este segundo caso, la mayoría (59,6%) piensa que en el futuro va a ir peor.

OPINIÓN DE LA POLÍTICA

GRÁFICO 3

Igual que sucede con la economía, los contrarios a que Cataluña sea independiente son más negativos a la hora de calificar la situación política: un 87.7% la ve como mala o muy mala. Los partidarios de la independencia tampoco son muy optimistas, pero hay un 29,6% que opina que la situación es buena.

SENTIMIENTO CATALÁN / ESPAÑOL

GRÁFICO 4

La diferencia entre los dos grupos se ve especialmente cuando se pregunta a los encuestados por cómo se sienten. Aquellos partidarios de la independencia afirman en su gran mayoría (97,1%) que se sienten "catalanes que viven en Cataluña", mientras que entre los partidarios del 'no' hay una mayor variedad, pero el grupo más numeroso (35,7%) es el de que afirma que son "catalanes que viven en España".

GESTIÓN DEL GOVERN Y DEL GOBIERNO ESPAÑOL

GRÁFICO 5

Igualmente discrepan estas 'dos Cataluñas' a la hora de valorar la gestión que en los últimos meses han tenido los gobiernos de la autonomía y del país. Mientras que los partidarios de la independencia dan puntuaciones altas al Govern, los que están a favor de quedarse en España son muy críticos con su actuación.

Al valorar al Gobierno español las tornas cambian totalmente.

GRÁFICO 6

FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

En cuanto al funcionamiento de la democracia, ninguno de los dos grupos está satisfecho, pero los partidarios de la independencia son más críticos: 84.6% está poco o nada satisfecho, mientras que ese procentaje entre los que rechazan la independencia es del 68.4%.

GRÁFICO7

OPINIÓN SOBRE LOS TRIBUNALES

También són más críticos los partidarios del 'sí' a la hora de calificar la actuación de los tribunales de justicia: de 0 a 10, el 39% de los catalanes que apuestan por la independencia puntúan a los tribunales con un cero, mientras que los partidarios del 'no' tienen opiniones más dispares.

GRÁFICO8

CUERPOS DE SEGURIDAD

También se ven diferencias a la hora de valorar la actuación de la Policía y la Guardia Civil por un lado y la de los Mossos, por el otro. Mientras que los partidarios del 'no' tienen opiniones variadas, los que defienden el 'sí' dan puntuaciones muy bajas a la fuerzas de seguridad del estado:

GRÁFICO9

Y hacen lo contrario con las actuaciones de los Mossos:

GRÁFICO10

ABUELOS CATALANES

No sólo en opiniones se ven diferencias. Cuando se pregunta a los participantes en la encuesta si tienen o no abuelos catalanes, un 81,6% de los que no están de acuerdo con la independencia responden que ninguno, mientras que los abuelos nacidos en Cataluña son más comunes entre los partidarios del 'sí'.

GRÁFICO11

GRÁFICO INTERACTIVO

Puedes usar este gráfico interactivo para sacar tus propias conclusiones sobre la sociedad catalana. Cada punto representa una respuesta en el barómetro. Colorea los puntos en función de las respuestas dadas por los entrevistados a alguna de las preguntas del CEO. Agrúpalos en función de su opinión en distintos temas.

INTERACTIVO