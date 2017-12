Casado (PP) acusa a Podemos de "seguir la hoja de ruta del independentismo" por el recurso al TC contra el 155

3/12/2017 - 14:24

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha acusado a Podemos de estar "siguiendo la hoja de ruta del independentismo" y de estar "completamente alineado" con los partidos que abogan por la independencia.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"El señor Rufián ha utilizado a Pablo Iglesias como el último de sus instrumentos. Vino un día con la impresora, otro con las esposas y luego se le ocurrió decir en el Congreso que Podemos tenía que recurrir el 155 y tardaron menos de 20 horas en hacerlo. Esa cena secreta en Barcelona está viéndose ahora. Se han quitado la careta", ha asegurado en declaraciones a los medios durante la segunda jornada de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el partido "no tiene un proyecto para España", algo que según señala, "lo dicen incluso en sus propias filas", en referencia al desacuerdo entre Iglesias y Carolina Bescansa. También ha criticado que en ayuntamientos liderados por Podemos se ha "homenajeado a Otegi" y "se niegan a condenar la situación de los presos políticos en Venezuela". "Ahora ceden locales a los independentistas y, en el caso de Colau, directamente se alinean con ellos. Lo escandaloso es que el líder a nivel nacional siga esa línea", ha lamentado.

Por otra parte, al ser consultado por la vista del Tribunal Supremo para decidir si mantiene o suspende las medidas cautelares impuestas a Oriol Junqueras y otros políticos y activistas independentistas que permanecen en prisión provisional, Casado ha asegurado que el PP "respetará lo que el poder judicial independiente y absolutamente libre en sus decisiones tenga a bien decidir".

Aún así, ha reclamado a los partidos independentistas que "dejen de mentir" y ha asegurado que "en España no hay presos políticos, a nadie se le encarcela por sus ideas, se le encarcela si incumple la ley", algo por lo que su partido le "entristece muchísimo". "Es muy lamentable. A todos nos avergüenza lo que está pasando", ha asegurado el vicesecretario popular, que ha tachado a Puigdemont de estar "haciendo el ridículo", especialmente en la videoconferencia de este sábado "amenazando con aparecerse en holograma, pidiendo escolta para venir a votar en un país democrático".

"Ahora ni siquiera los independentistas están de acuerdo con la independencia. Después de la que han liado, de la fractura social, de la ilegalidad política, de la bancarrota económica, ahora decía Marta Rovira que no están de acuerdo con la vía unilateral. Y no se ponen de acuerdo, porque Puigdemont no está de acuerdo con ellos. Y dicen que ahora quieren una vía bilateral, que es la del 2009 y que según ellos ha fracasado en materia de financiación autonómica y de encaje en el estado autonómico. Tardá decía el otro día que esto de la independencia sería a 15 años vista. ¿Qué tomadura de pelo es esta?", ha manifestado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el cambio en las propuestas de los partidos independentistas se debe a que los ciudadanos catalanes "ya no se creen ni que Cataluña iba a ser la Dinamarca del sur, ni la arcadia feliz, ni que Europa iba a recibirlos con los brazos abiertos, ni que 20 países iban a reconocer la declaración de independencia, ni que se iba arriar la bandera, ni que las empresas se iban a quedar. Como ya nadie cree sus mentiras, intentan modular ese discurso".

CAMPAÑA 21-D

Casado ha explicado que, de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, su partido se va a centrar en "lo que a los catalanes se les ha abandonado durante muchos años: sus pensiones, su educación sin adoctrinamiento, su sanidad sin lista de espera, sus empresas retornando, sus turistas volviendo". Además, se ha mostrado convencido de que estos comicios deberán ser "un pilar fundamental para renovar el pacto de la concordia" que atribuye a la Constitución del 78.

Asimismo, ha lamentado que en la región se están produciendo "sucesos que no gustan nada", en referencia a los "monigotes con el logotipo de los partidos constitucionalistas, simulando un ahorcamiento" que aparecieron este sábado colgando de un puente en Vic (Barcelona), o el intento de quemar una bandera española en casa de una mujer.

"España ha sufrido ya demasiado antes de la Constitución e incluso después por la violencia contra las ideas y las libertades. Hemos de reivindicar la concordia y una democracia en la que todos cabemos, y una Constitución que es lo que nos ha garantizado la época de mayor estabilidad y prosperidad", ha manifestado.

PUERTAS ABIERTAS EN EL CONGRESO

Para el vicesecretario popular, la afluencia de ciudadanos a la Cámara Baja que se ha producido este fin de semana "confirma que la política sí interesa" y ha señalado que el reto es "que sea útil para los españoles". "Casi 40 años después de la Constitución, el sistema está vivo y es integrador. Si hay que perfeccionarlo, hay que hacerlo sumando con mucho consenso y sin abrirlo en canal como pretenden algunos", ha concluido.