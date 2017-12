Miguel Gutiérrez (Cs) cree que Podemos "hace lo mismo que ERC y el PDeCat" por el recurso al TC contra el 155

3/12/2017 - 15:20

El secretario general de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha criticado la decisión de Podemos de recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Aunque ha asegurado que "no entran en valoraciones" sobre la decisión, indica no obstante que esta representa "hacer lo mismo que ERC o el PDeCat, que es decir que la Constitución no se debe de aplicar".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados durante la segunda jornada de Puertas Abiertas en la Cámara Baja. Gutiérrez ha reafirmado la posición de Ciudadanos de que "el artículo 155 es un artículo que es constitucional, porque está dentro de la Constitución" y ha indicado que, en todo caso, "cómo se gestione, es algo que le corresponde gestionar al Gobierno, una vez que ha decidido utilizarlo e implementarlo".

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo suspenda o mantenga la prisión provisional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, después de que este decidiese acatar la aplicación del precepto constitucional, el representante de Ciudadanos ha indicado que su partido "respetará las decisiones judiciales sean cuales sean".

"Respetamos la decisión en el momento en que un juez decidió que estos señores debían estar en prisión provisional y lógicamente opinaremos lo mismo en el caso de que suceda cualquier cosa", ha subrayado.

En cuanto a la jornada de Puertas Abiertas, ha asegurado que es "un día grande" por la visita de los ciudadanos a la cámara y ha reivindicado la Constitución como la norma que lo hace posible.

"Es una constitución que se puede actualizar, renovar y poner al día, que es lo que nosotros creemos que hay que hacer, pero lo más importante de todo es cumplirla, acatarla y respetarla. Hay que cumplir la ley que es la Constitución, que es la máxima ley que tenemos", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado también que, si hay que modificar la Carta Magna, "el sitio adecuado es la Comisión Constitucional, y no estas comisiones ad-hoc que se crean para que el señor Puigdemont, el señor Junqueras o el independentismo catalán estén contentos" o para que "el PSC tenga un terreno en el que se sienta cómodo" de cara a las elecciones.

"Queremos cambiar la Constitución y eliminar los aforamientos, poner la limitación de los mandatos, hablar del Senado para que sea una auténtica cámara de representatividad. Eso es actualizar la constitución, pero debe hacerse en la Comisión Constitucional a través de una ponencia, que es la forma adecuada", ha concluido.

Por último, ha señalado las elecciones del 21 de diciembre como una "oportunidad de acabar con todo esto y de volver a hablar de lo que necesitan los catalanes y de cómo coser esas fracturas que se han creado en la sociedad catalana". "Queremos acabar con este procés que ha sido agotador, que ha dejado a la sociedad catalana divida y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es volver a plantear un programa de ilusión para todos los catalanes y para todos los españoles", ha expresado.