Diputada de En Comú carga contra Iglesias y rechaza hacer campaña por Domènech pero no deja su escaño del Congreso

4/12/2017 - 14:45

Marta Sibina cree "absolutamente intolerable" que el líder de Podemos culpe a los independentistas de "despertar el fascismo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La diputada de En Comú Podem y portavoz de Sanidad en el Congreso, Marta Sibina, ha anunciado este lunes que no va a hacer campaña a favor de la candidatura de Catalunya En Comú-Podem por entender que está incumpliendo su compromiso con la "revolución democrática" y por su equidistancia entre los independentistas y el Gobierno, y ha criticado también las posiciones de la dirección de Podemos que encabeza Pablo Iglesias. No obstante, no muestra su intención de dejar su escaño en el Congreso.

"Por respeto, por compromiso y por coherencia no haré campaña por Catalunya En Comú-Podem", ha asegurado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el ha compartido una carta en la que justifica su decisión de desvincularse de la campaña electoral que liderará su compañero en el Congreso Xavier Domènech.

PRÓXIMA A FACHIN

Sibina, que es próxima al exsecretario general de Podem Albano Dante Fachin, explica que "no puede estar de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho estos días", como por ejemplo, el discurso que "equipara" la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

"Mientras que la DUI es una acción política (con la que se puede estar de acuerdo o no), compararla y ponerla al mismo nivel de una acción represiva sin precedentes no es aceptable", asegura la diputada de En Comú.

En segundo lugar, Sibina, que respaldó a Fachin cuando éste fue apartado por la dirección estatal por su cercanía al independentismo, asegura que no puede compartir posicionamientos como el manifestado por Podemos, "reduciendo la situación política catalana a un intercambio de golpes" en un partido de tenis, cuando los únicos golpes los han recibido miles de ciudadanos pacíficos par parte de agentes uniformados y armados".

Asimismo, la parlamentaria afirma que no puede compartir el argumento expresado por algunos dirigentes de su partido, entre ellos, el propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "culpando a los independentistas de 'despertar el fascismo', como el líder 'morado' aseguró este domingo durante un acto de Catalunya en Comú-Podem; comentario que también ha rechazado el propio Fachin y los anticapitalistas catalanes.

"No hacen falta muchas explicaciones sobre este punto. Culpar a aquellos que ejercen un derecho de la reacción del fascismo es absolutamente intolerable", denuncia Sibina, quien también critica que los 'comunes' rechacen "cualquier tipo de unilateralismo", cuando esa fuerza defendía, según recuerda, que "la solución" al conflicto catalán debía buscarse "sin ningún tipo de subordinación".

"El 15-M ocupó las plazas de manera unilateral y saltándose las amenazas de todo tipo de gobiernos. No puedo evitar preguntarme dónde se ha decidido que la desobediencia civil y la resistencia pacífica ya no son nuestras herramientas", enfatiza.

DENUNCIA QUE NO SE LE HA CONSULTADO SOBRE LA POSICIÓN A SEGUIR

A este respecto, Sibina aprovecha para denunciar en su misiva que como diputada y representante de los ciudadanos que la votaron en las elecciones generales, no se le ha consultado ni invitado a participar en ningún debate para decidir qué postura adoptaría En Comú Podem "ante los abusos que están sufriendo los derechos de los catalanes".

De hecho, la diputada asegura que ha intentado hablar "durante meses" con el líder de En Comú y cabeza de lista en las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, y también con Iglesias para saber cómo se iba a abordar "la revolución democrática que se estaba viviendo en Cataluña", pero que fue "imposible".

No obstante, fuentes de los 'comunes' consultadas por Europa Press aseguran que estas acusaciones no son ciertas, ya que Domènech se reunió con Sibina hace un par de semanas y que también han hablado recientemente por teléfono.

Sibina ya criticó el pasado viernes el hecho de que En Comú decidiera excluir a las fuerzas independentistas del recurso que han presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del 155.

"Se puede criticar la acción del Govern de la Generalitat. Pero nunca ponerlo al mismo nivel de quién encarcela, censura y golpea. Es indigno", denunció en otro mensaje en Twitter, poniendo ya de manifiesto su rechazo a la equidistancia que, a su juicio, caracteriza ahora a los 'comunes'.

A este respecto, Sibina asegura que hace dos años, cuando concurrió de número dos de la candidatura de En Comú Podem en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, esta confluencia se comprometió a llevar al Congreso "apuesta valiente en favor de la demandan mayoritaria de la sociedad catalana por el derecho a decidir".

"En aquella campaña fuimos absolutamente claros y nuestro programa recogía valores fundamentales que había que defender. Decíamos que 'sólo desde abajo, radicalizando la democracia y situando a la gente común en el centro de la acción política, podríamos conseguir el cambio necesario para nuestra revolución democrática'", recuerda en su misiva.

Pese a todo, Sibina asegura en su carta que cuando los ciudadanos la votaron en las generales, la pusieron "en su escaño para defender la salud --es enfermera y activista por la Sanidad Pública-- y "para hacer una verdadera revolución democrática", y que, por ello, va a seguir cumpliendo con su "obligación", de lo que se desprende que no tiene intención de dejar su asiento en el Congreso, donde es portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la Comisión de Sanidad y Consumo.