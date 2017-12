Puigdemont no contempla volver a Cataluña antes de las elecciones del 21D para participar en campaña y votar

4/12/2017 - 15:06

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no contempla regresar a Cataluña antes de que se celebren las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, a pesar de que no podrá votar desde Bélgica al no haber cumplido los trámites para solicitar el voto en el extranjero, según han explicado fuentes de su entorno.

"Es falso de toda falsedad", han zanjado fuentes próximas al exmandatario catalán sobre la hipótesis de que Puigdemont regresara días antes de la cita electoral a Cataluña, lo que llevaría a su inmediata detención en plena campaña y al uso de su imagen como "mártir".

Ni Puigdemont ni los cuatro exconsellers que le acompañan en la capital belga para evitar comparecer ante la Justicia española han cumplido con los trámites necesarios en el Consulado de Espala en Bélgica para solicitar a tiempo el voto rogado, necesario para votar desde el exterior.

Desde el círculo de los políticos catalanes confirman que no van a votar por tanto en las elecciones del 21D, pero subrayan que no pudieron cumplir con el proceso para solicitar el voto porque de haber acudido al Consulado hubieran sido detenidos de inmediato.

Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín llegaron a Bélgica el 30 de noviembre y el 3 de diciembre la Audiencia Nacional dictó órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) para todos ellos.

Los cinco se entregaron el domingo 5 de diciembre a las autoridades belgas y esa misma noche quedaron en libertad con medidas cautelares, tras prestar declaración durante varias horas ante el juez de instrucción, hasta que los tribunales resuelvan su extradición.

La defensa de Puigdemont y sus exconsejeros ha alegado que la extradición de los requeridos por España pondría en riesgo sus derechos fundamentales y prevé agotar todos los plazos legales para recurrir y tratar de evitar la entrega, lo que aplazará la decisión definitiva de la Justicia belga hasta el mes de enero.

El círculo del expresident da por bueno que estos tiempos permitan a Puigdemont participar en la campaña electoral y evitar la cárcel mientras se encuentre en Bruselas.

POR VIDEOCONFERENCIA EN EL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA

De hecho se cuenta con que participe "por videoconferencia" en el acto de inicio de campaña que esta noche celebra en Barcelona Junts per Cataluña, en el marco de una estrategia electoral que apunta a primar sus intervenciones en este formato en actos en Cataluña por encima de eventos en Bruselas.

Con todo, sí se espera que acuda a la gran manifestación convocada por ANC y Òmnium Cultural a favor de la independencia de Cataluña el próximo 7 de diciembre, bajo el lema "Europa, despierta, ayuda a Cataluña", que recorrerá parte del barrio europeo en Bruselas.

"El objetivo de venir a Bélgica era hacer campaña y traer el caso catalán aquí. Eso, pase lo que pase, se conseguirá", han indicado fuentes próximas a Puigdemont, que añaden que no hay inquietud por el proceso en los Tribunales belgas y que su "preocupación" se centra más en la parte del exGovern encarcelado en España.