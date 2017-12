El PSOE pide reformar la Ley de Memoria Histórica para garantizar su eficacia

Paterna (Valencia), 4 dic (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado hoy su propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica para "garantizar su cumplimiento efectivo" ante un Gobierno que "no ha volcado recursos económicos" ni "instrumentos de desarrollo" para su aplicación.

Sánchez ha explicado su iniciativa en el conocido como Paredón de España del Cementerio valenciano de Paterna, donde se fusiló a cerca de 2.300 personas durante el franquismo.

La reforma propuesta por el PSOE contempla la retirada de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos, la habilitación de un centro para la memoria en este espacio, la puesta en marcha de una comisión de la verdad, la creación de un banco de ADN, un censo nacional de víctimas y la retirada efectiva de la simbología franquista que todavía persiste, entre otras medidas.

El texto legislativo contempla una "reforma en profundidad" de la Ley de Memoria Histórica y ha sido redactado por el secretario de Justicia y Libertades del PSPV-PSOE, Andrés Perelló, en colaboración con entidades memorialistas y juristas como el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal Jose Antonio Martín Pallín.

"Primero era demasiado pronto, se dijo que las heridas estaban frescas; después, que el olvido era un bálsamo necesario para el acuerdo; y, cuando pasaron los años, se dijo que no merecía la pena, que la historia estaba olvidada. Pero un país que honra a sus víctimas es un país mejor, en paz con el pasado", ha apuntado Sánchez.

En este sentido, ha lamentado el hecho de que el PP haya "ignorado de forma consciente" la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

"Ha demostrado no tener voluntad política, no volcar recursos para su aplicación, no poner instrumentos para su desarrollo ni dialogar con las asociaciones, que han seguido trabajando en soledad. Se ha ignorado a la ONU y al Consejo de Europa", ha agregado.

Por ello, ha insistido: "No estamos ante un supuesto ánimo de revancha, no creo que la ONU sea sospechosa", sino que lo que se pide es "cumplir con lo que organismos internacionales tachan de aberración".

"El PSOE es la izquierda que no traga saliva cuando menciona la palabra España", ha apuntado Sánchez, quien ha insistido en que "las únicas heridas abiertas son las de las fosas cerradas" y en que "nada se puede construir desde un olvido" que, en su opinión, "representa el juicio de la injusticia" y está en la raíz del auge de la extrema derecha.

Por ello, ha defendido la mejora de "una norma de extraordinario valor para este país" en su décimo aniversario, que ha sido "ignorada por el PP desde que llegó al Gobierno, sin modificarla pero silenciando su espíritu en su aplicación".

"Creímos que con el retorno de los exiliados en los primeros años de la democracia sellábamos la paz con la página más negra de nuestra historia, pero detrás de los grandes nombres había una memoria silenciada, la que descansaba en paredones, cunetas y cementerios, la de muchos que pagaron con su vida la defensa de la libertad", según el líder socialista.

"Ahí se taparon las vergüenzas de la España levantada sobre el aplastamiento", ha agregado para finalizar su intervención parafraseando a Luis Cernuda: "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros".

Según ha explicado Perelló a los periodistas, esta propuesta de reforma legislativa nace con el espíritu de "cerrar la historia con justicia", atender las recomendaciones internacionales y "corregir los puntos débiles de la actual ley".

El texto, ha explicado, contempla "sacar del Valle de los Caídos a quienes no murieron en el frente" y ha agregado: "El general Franco es el único muerto de ese lugar que no cayó en el frente, murió intubado en la cama y fotografiado desnudo por su yerno. No tiene mérito para esta en un memorial".

Según ha detallado otro de los redactores de la ley, el secretario de Memoria Histórica del PSOE, Fernando Martínez, la propuesta contempla la elaboración de materiales didácticos sobre la Guerra Civil y el franquismo desde Primaria hasta el ámbito universitario.