El Gobierno asegura que los cargos de ERC en la Generalitat "acatan el 155", pero "interpretan un papel" ante el 21-D

4/12/2017 - 15:32

Bermúdez de Castro dice que se trabaja para lograr seguridad el 21-D y que habrá una patrulla policial en cada colegio electoral

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que los cargos de ERC que han permanecido en sus puestos en la Generalitat de Cataluña "están acatando el 155" en su trabajo diario y están tomando decisiones como qué asuntos se llevan al Consejo de Ministros los viernes para que se aprueben.

"La gestión del día a día acatando el 155 la están llevando ustedes, todos sus directores generales acatan el 155", ha dicho Bermúdez de Castro a ERC durante su comparecencia en la comisión del Senado que sigue la aplicación de este artículo en Cataluña, y ante las críticas del portavoz de este partido, Miquel Angel Estradé.

El secretario de Estado ha asegurado que tras la destitución de todos los consejeros se dio opción a los directores generales y otros cargos inferiores de designación para que se marchasen, y que muchos se quedaron. Ha puesto como ejemplo a la directora general de Relaciones Interdepartamentales, Elsa Artadi, por quien hoy ha preguntado Ciudadanos ya que viajó a ver a Carles Puigdemont en Bruselas.

Bermúdez de Castro ha dicho que lo hizo en días libres y que pagó el viaje con su dinero, lo que no es motivo para destituirla. Ha defendido su labor en la Generalitat como "fundamental" porque coordina todas las consejerías, aunque "luego dirá lo que quiera" fuera de su trabajo, porque dirige la campaña de Puigdemont ante el 21-D.

JURAR BANDERA EN LAS GUARDERÍAS

Bermúdez ha cargado contra las "mentiras" que se están diciendo sobre la aplicación del 155, ha dicho, y ha respondido por ejemplo a un comentario de Estradé sobre que en algunas guarderías y escuelas españolas se hace "jurar bandera" a los niños.

El secretario de Estado ha rechazado el comentario por "burdo" y ha puesto como ejemplo a sus hijas, una en guardería y otra en colegio, "que no se están adoctrinando con la bandera española". "No creo que usted lo piense de verdad. Ustedes interpretan un papel de cara al día 21", le ha dicho al portavoz.

El portavoz socialista, Ander Gil, se ha mostrado también molesto por el comentario de Estradé. "Como maestro, no puedo aceptar que se haga jurar bandera a nadie. Me gustaría que no abandonara esta sala sin decir cuál es esa guardería", le ha pedido al portavoz de ERC.

NORMALIDAD DEL DÍA A DÍA

Bermúdez de Castro ha asegurado que se trabaja con normalidad en Cataluña, fundamentalmente por la buena colaboración de todos los funcionarios, y ha dicho que se van aprobando asuntos pendientes cada viernes en Consejo de Ministros. De esta propuesta se encargan los departamentos de la Generalitat a través del Consell Tecnic, que informa de los asuntos y el Gobierno los acepta.

Ha defendido que esta "normalidad" administrativa es así aunque a su juicio desde algunos ámbitos se esté contando lo contrario. "A la señora Rovira le hubiera encantado que hubiéramos ido 100 autobuses con gente de Madrid a ocupar consejerías y hemos ido tres personas", ha dicho. Y ha añadido que tampoco han ocupado dependencias de la Generalitat: "He pisado una y entramos por el garaje para que nadie pudiera sentirse turbado".

PATRULLAS EN LOS COLEGIOS ELECTORALES

El secretario de Estado también ha asegurado que se trabaja especialmente para que las elecciones autonómicas sean seguras; habrá una patrulla en cada colegio electoral y se va a reforzar la seguridad de la recogida y entrega del recuento. "Me parecen gravísimos algunos comentarios de ERC sobre la limpieza de la jornada, ponerlo en duda me parece una desvergüenza", le ha dicho de nuevo a este partido.

Bermúdez de Castro ha asegurado que los preparativos del Ministerio del Interior siguen con normalidad de cara al 21 de diciembre y en coordinación con el área de procesos electorales de la Generalitat. "Vamos a tomar las medidas para que hasta en el municipio más pequeño haya libertad de voto, de campaña, de elección. Espero que el día 21 todo el mundo menos Marta Rovira diga que las elecciones han ido de la mejor manera posible", ha añadido.

LA OPOSICIÓN PREGUNTA

El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, ha subrayado también la normalidad "y vuelta a la legalidad" tras el proceso independentista. Ha resaltado la convocatoria electoral para que los catalanes se expresen "dentro de la ley" y ha rechazado que sea una campaña con presos políticos. "Algunos de ustedes son independentistas, yo lo respeto, y ninguno está perseguido por la justicia. No incumplen la ley", ha zanjado.

Ander Gil, portavoz del PSOE, ha dicho que la comparecencia de hoy es necesaria para su partido porque no se fía "de todo" del Gobierno. "Apoyamos al Gobierno porque haciéndolo recuperábamos la legalidad y el autogobierno y apoyábamos la Constitución", ha dicho, subrayado la necesidad de que el 155 se aplique el menor tiempo posible.

Gil ha pedido aclaraciones sobre la campaña electoral. "Nos preocupa cómo va garantizar la plena libertad de acción de los candidatos. Especialmente en las zonas rurales, pueblos de interior donde las opciones constitucionalistas viven ostracismo social y mediático", ha dicho.

El portavoz de Unidos Podemos, Óscar Guardingo, ha dicho que las comunidades están amenazadas por el 155 visto lo ocurrido en Cataluña, que ha considerado intervenida pese a que el Gobierno diga que no. Ha negado también que sea posible la normalidad el 21-D cuando hay candidatos en prisión "sin sentencia" y si ha habido presiones a las empresas catalanas, procedentes entre otros del Rey, para que abandonen esa comunidad.

Sobre las medidas tomadas tras el 155, Guardingo ha lanzado una batería de preguntas, especialmente por la situación de muchas entidades sociales, ya que según datos del sector más de 500 están afectadas por "por suspensión de subvenciones y pagos".

"DÍGASELO A ESOS FISCALES"

Miquel Angel Estradé, portavoz de ERC, que ha criticado que hoy no haya acudido al Senado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que su partido "nunca" renunciará al derecho de autodeterminación. Y ha animado a Bermúdez de Castro "a hacérselo llegar a uno de esos fiscales que persiguen la ideología independentista y que no distinguen a un hombre honrado de un delincuente común, de los que su partido está lleno". Barreiro le ha pedido después "respeto" hacia el PP.

El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha dicho que no se ha respetado la Constitución al aplicar el 155 y que se podían haber logrado resultados parecidos con medidas que no fueran de intervención. "Es una muestra de incapacidad de gestión, es el único caso en Europa donde un gobierno legítimamente elegido ha sido ilegalizado", ha criticado. Bildarratz le ha dicho al secretario de Estado que quieren "crear una realidad paralela de normalidad", pero que el Gobierno "sólo se está tapando los ojos".

Josep Lluìs Cleries (PDeCAT) ha criticado el "balance triunfalista" que a su juicio ha hecho el Gobierno, porque muchas de las medida aprobadas parten de "expedientes que estaban hechos". "Y a funcionaba la Generalitat, los funcionarios hacen de funcionarios en Cataluña y en todo el mundo, ¿qué se pensaban? ¿Un enfrentamiento?", le ha dicho Cleries a Bermúdez de Castro.

Por parte de UPN, Pachi Yanguas ha asegurado que nadie tenía una bola de cristal para saber las consecuencias de la aprobación del 155, pero que sí tenían claro "que era Cataluña la que no estaba cumpliendo la ley".