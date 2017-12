El Congreso examina mañana la idoneidad de Sánchez Melgar como fiscal general del Estado

4/12/2017

Comparece tras recibir el aval de todos los miembros del CGPJ salvo la designada por IU

La Comisión de Justicia del Congreso examinará este martes los méritos y la idoneidad del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar para convertirse en el nuevo fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza, fallecido el pasado 18 de noviembre.

Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, los miembros de la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Justicia han acordado este lunes convocar este órgano a las doce del mediodía para cumplir con este trámite previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Los representantes de los distintos grupos parlamentarios podrán plantear preguntas al candidato propuesto por el Gobierno para el máximo cargo en el Ministerio Público, aunque no votarán expresamente su candidatura puesto que su opinión no es vinculante. Así, únicamente explicarán si le consideran o no ideóneo para el cargo.

Sánchez Melgar ya superó con éxito un trámite similar el pasado jueves, cuando el Pleno del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) aprobó por amplia mayoría el informe de idoneidad que exige la ley para formalizar el nombramiento del fiscal general del Estado. Sólo la vocal Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, se opuso a su candidatura igual que hizo en su momento con la de José Manuel Maza.

El aval del Poder Judicial, que tampoco tiene carácter vinculante, consiste en una mera constatación de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Tras recibir el aval del Congreso, el expediente de Sánchez Melgar volverá al Consejo de Ministros que previsiblemente formalizará el nombramiento este viernes. Una vez se cumpla este trámite el nuevo fiscal general prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

LA LEY EXIGE "RESPETO Y CONSIDERACIONES"

El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español" y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo". En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración del mandato del Fiscal General del Estado es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien el que sustituya a Maza, al haber transcurrido ya prácticamente un año de la designación de éste, sí podría volver a ser propuesto.

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal y uno de los impulsores de la 'doctrina Parot'. Al igual que Maza, fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada 'doctrina Botín' que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

El próximo fiscal general, cuyo antecesor no llegó a ejercer su cargo ni siquiera un año completo, llega al palacio de la calle Fortuny de Madrid en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha colaborado como docente con distintas universidades.