Fernández, contrario a reivindicar deudas históricas y discursos victimistas

Oviedo, 4 dic (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, se ha pronunciado en contra de las "deudas históricas sacadas del armario del victimismo" que se agitan desde algunas comunidades autónomas y ha reivindicado una "cooperación leal y abierta" a la hora de abordar una reforma de la financiación autonómica entre todas las comunidades autónomas.

El presidente del Principado se ha reunido hoy en Oviedo con los de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para hablar sobre financiación autonómica, envejecimiento y lucha contra los incendios forestales.

El presidente asturiano se ha mostrado convencido de que después de cuatro décadas las comunidades han madurado como actores políticos y deben ejercer como tales y que, por lo tanto, los gobiernos de Galicia, de Castilla y León y de Asturias no son meros gestores administrativos de territorios "sino actores principales del ordenamiento constitucional".

Por eso, ha asegurado que ante posibles reformas como la de la Constitución o el sistema de financiación, cada Ejecutivo autonómico ha de ejercer la defensa de los intereses de su comunidad; lo contrario sería una renuncia, una dejación de responsabilidades.

"No acepto que ninguno de los cambios trascendentales que afectan al conjunto venga predeterminado, precocinado de antemano sin el concurso del Gobierno de Asturias", ha afirmado el presidente asturiano, para quien no es concebible que la mejora del Estado "se haga sin protagonismo de todas las comunidades".

Ha mostrado su respaldo a la cooperación leal y abierta entre comunidades y ha asegurado que encuentros como el que hoy han celebrado en Oviedo "fortalecen al Estado" porque "no se reclaman privilegios particulares, no se recela del calibrado de las balanzas, no se aporrean las puertas con una factura en la mano, no se esgrime más advertencia que el deber político de defender los intereses de nuestros ciudadanos".

Fernández ha incidido en que a la hora de abordar la reforma de la financiación no hay que perder de perspectiva que lo que hay que garantizar es que todos los ciudadanos de un mismo Estado deben tener acceso un nivel equivalente de servicios públicos, residan donde residan y que, por lo tanto, se defiende un "Estado donde la lealtad, la equidad y la solidaridad están garantizadas".

"España es un país muy desequilibrado y eso no puede ser extrapolable", ha afirmado en referencia a la propuesta del lehendakari de extender la negociación bilateral de la financiación a todas las comunidades autónomas.

En cuanto a la posibilidad de que los partidos independentistas no vayan a obtener mayoría, como apunta la última encuesta del CI; ha dicho que no sería algo que le fuese a entristecer.