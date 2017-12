Trump pide el voto para un candidato al Senado acusado de acoso sexual

Washington, 4 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió hoy el voto para Roy Moore, un candidato republicano al Senado por Alabama que ha sido acusado de abusar sexualmente de varias adolescentes hace unas cuatro décadas.

"La negativa de los demócratas a dar incluso un voto a nuestra masiva bajada de impuestos (la reforma fiscal aprobada el pasado sábado) es por lo que necesitamos al republicano Roy Moore para ganar Alabama", escribió Trump en su habitual batería de mensajes matutinos.

"Necesitamos este voto para frenar el crimen, la inmigración ilegal, muro fronterizo, ejército, pro-vida (antiaborto), veteranos, jueces segunda enmienda (la que protege el derecho a poseer y portar armas) y más. No a (Doug) Jones (el rival demócrata de Moore), una marioneta de (Nancy) Pelosi/(Chuck) Schumer (los líderes demócratas en el Congreso)", agregó en otro tuit.

Hasta ahora, Trump había evitado dar un apoyo explícito a Moore en las elecciones especiales programadas para el 12 de diciembre en Alabama, se había limitado a un respaldo táctico criticando duramente a Jones y a decir que el candidato republicano ha negado repetidamente las acusaciones de acoso.

El pasado 27 de noviembre, la Casa Blanca informó de que Trump no tiene previsto hacer campaña junto a Moore, pese a no haber pedido su dimisión como sí han hecho líderes republicanos del Senado.

El mandatario "no tiene planeado ningún viaje a Alabama" para hacer campaña a favor de Moore, y "su agenda no le permite" encajar esa actividad antes de las elecciones del 12 de diciembre, afirmó entonces la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

No obstante, Trump sí tiene programado dar un mitin este viernes a las 19.00 (00.00 GMT del sábado) en Pensacola, una ciudad de Florida situada a apenas 25 millas (40 kilómetros) de la frontera con Alabama, según indica la página web de campaña.

La Casa Blanca no ha aclarado si Trump hablará a favor de Moore en ese mitin, pero el mercado mediático de Pensacola es el mismo que el de la cercana ciudad de Mobile (Alabama), por lo que los votantes de ese estado podrían acercarse a ver al presidente o escuchar su discurso en las noticias locales.

Las encuestas muestran una ajustada carrera entre Moore y Jones pese a la naturaleza tradicionalmente conservadora del estado, con el candidato republicano aventajando al demócrata por apenas 2,6 puntos, según la media de sondeos de la web RealClear Politics.

Trump ha recordado en otros mensajes que, durante las elecciones primarias republicanas en Alabama en septiembre, él no respaldó a Moore, sino a Luther Strange, el aspirante preferido por el aparato del partido, pero "eso no fue suficiente", y ahora "no se puede permitir" que los demócratas "ganen estas elecciones".

Moore, un exjuez de 70 años, está alineado con la llamada "derecha alternativa" que busca revolucionar el Partido Republicano, y ha negado rotundamente las acusaciones en su contra que han hecho ocho mujeres, entre ellas varias que tenían entre 14 y 18 años cuando ocurrieron los hechos, en la década de 1970.

Trump, que durante la campaña electoral de 2016 también fue acusado por varias mujeres de haberse propasado con ellas, pareció defender a Moore hace dos semanas, al asegurar que el candidato había "negado repetidamente" las acusaciones en su contra.

Varios senadores republicanos han advertido de que podrían votar para expulsar a Moore del Senado en caso de que gane las elecciones.