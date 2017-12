El presidente de Irlanda, "decepcionado" por la falta de acuerdo sobre el "brexit"

Dublín, 4 dic (EFE).- El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dijo hoy estar "sorprendido" y "decepcionado" por que el Gobierno británico y la Unión Europea (UE) no hayan logrado un acuerdo sobre la primera fase de las conversaciones del "brexit".

El jefe del Ejecutivo de Dublín dijo que esperaba que ambas partes hubiesen resuelto hoy las cuestiones pendientes en la primera ronda de conversaciones que mantienen sobre este divorcio, entre ellas, el futuro del frontera norirlandesa.

Varadkar quiere un compromiso de Londres para que la frontera se mantenga tan abierta como sea posible tras el "brexit", antes de pasar en diciembre a la segunda etapa de diálogo, cuando se abordará la relación comercial entre el Reino Unido y la UE.

El "taoiseach" (primer ministro irlandés) señaló que esta mañana se le confirmó desde Bruselas que su colega británica, la conservadora Theresa May, dio el visto bueno a un texto en el que aceptaba que no habría "divergencias" entre las reglas del mercado único y la unión aduanera que se aplicarán en toda la isla de Irlanda después del "brexit".

Según Varadkar, ese principio de entendimiento sigue vigente y confió en que se pueda ratificar en los próximos días, aunque indicó que entiende que May necesita más tiempo para dar el último paso.

Los medios irlandeses divulgaron hoy el borrador del citado texto, que contempla que Irlanda del Norte se mantenga dentro de los espacios económicos del mercado único y de la unión aduanera para mantener una frontera invisible, clave para los dos economías de la isla y su proceso de paz, protegido por el acuerdo del paz del Viernes Santo (1998).

"Ante la ausencia de soluciones acordadas, el Reino Unido asegurará que no hay divergencia respecto a aquellas reglas del mercado interno y la de la unión aduanera que, ahora o en el futuro, sustentan la cooperación entre el Norte y el Sur y protegen el Acuerdo del Viernes Santo", dice el documento.

Esta propuesta, no obstante, ha chocado con la posición del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante norirlandesa y socio de May en Westminster, que no quiere ver mermada su relación con el resto del Reino Unido.

Los unionistas creen que ese distanciamiento haría crecer el apetito de los políticos nacionalistas en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda por la reunificación de la isla.

Su líder, Arlene Foster, recalcó hoy que la provincia británica debe abandonar el bloque comunitario en las "mismas condiciones" que todo el Reino Unido.

A este respecto, Varadkar reconoció que "es importante escuchar" al DUP, así como al resto de partidos de Irlanda del Norte, cuyo electorado votó mayoritariamente en contra del "brexit" en el referéndum de mayo de 2016.

May y el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Junker, confirmaron hoy en una comparecencia conjunta que no han logrado aún un acuerdo sobre la conclusión de la primera fase de sus negociaciones, pese a haber llegado a un "entendimiento común" en la mayoría de los asuntos.

Ambas partes confiaron en que lograrán avances a final de esta semana para cerrar las tres cuestiones abordadas hasta ahora, que son la factura de la separación, los derechos de los ciudadanos y la frontera en la isla de Irlanda.