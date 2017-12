El Rey Felipe: "El deporte es uno de los mejores exponentes de una España vibrante y capaz de lo que se proponga"

4/12/2017 - 22:03

Su Majestad el Rey Felipe VI ha asegurado que el deporte "es uno de los mejores exponentes" con los que cuenta "una España vibrante y capaz de lo que se proponga", y ha destacado "el tesón y la valentía" de las primeras mujeres deportistas, que abrieron "camino" a las actuales, presentes "en todas las disciplinas" y que "lideran gran parte de ellas a nivel mundial".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El deporte no conoce límites, no conoce fronteras y por lo tanto es uno de los mejores exponentes de nuestra sociedad, de una España vibrante y capaz de lo que se proponga. El deporte es muestra de tolerancia y respeto, de generosidad y espíritu de equipo que enorgullece y engrandece a nuestro país", señaló en su discurso durante la gala Premios AS del Deporte, en la que el diario celebraba su 50 aniversario.

Así, destacó que con este acto se reconoce "a los mejores deportistas" de la historia española. "Es una celebración que, estoy seguro, servirá para inspirar a nuestros jóvenes que empiezan ahora sus carreras, porque en el deporte tienen sin duda un gran ejemplo de lo que implica el esfuerzo, el trabajo, la superación y el espíritu de equipo; valores tan necesarios para todo. Y los grandes deportistas que hoy estamos reconociendo son una buena muestra de ello", subrayó.

En este sentido, don Felipe resaltó el trabajo de las mujeres deportistas. "Debemos destacar especialmente el camino ya consolidado de nuestras mujeres en el deporte de competición, pues gracias al tesón y la valentía de las pioneras que abrieron camino en los inicios, hoy las deportistas españolas están presentes en todas las disciplinas y lideran gran parte de ellas a nivel mundial", expresó.

Además, no se olvidó de figuras "como Manolo Santana, portada del primer número de As, o Juan Antonio Samaranch, que pulsó el botón de las rotativas el primer día junto a su primer director Luis González Linares". "Desde el principio, uno de los valores diferenciales de As fue el carácter innovador y la calidad de sus crónicas. En 1996 PRISA incorpora a As a su grupo de medios, con Alfredo Relaño como director, y consolida esta vocación innovadora haciendo una estrategia digital y de expansión internacional pionera cuyos éxitos hoy son patentes", expuso.

El Jefe del Estado recordó también que la Familia Real siempre ha estado "profundamente vinculada al deporte". "Guardo con especial cariño el recuerdo de nuestros JJOO y Paralímpicos de Barcelona 92 como participante, abanderado y también espectador, y cuyo 25º aniversario celebramos en Barcelona el pasado mes de julio. Aquello quedará siempre como un momento estelas y un punto de inflexión para España en muchos aspectos, pero especialmente para nuestra historia deportiva, demostrando al mundo el excelente nivel deportivo de nuestros atletas, pero también las capacidades de Barcelona y de toda España para organizar un gran evento de estas características con un éxito fuera de lo normal, muy por encima de lo esperado y, justo es decirlo, todavía muy recordado en cada nueva cita olímpica desde entonces", rememoró.

"Es un honor y un privilegio que nuestro deporte sea bandera de España representando nuestra cultura y nuestros valores en todo el mundo, con deportistas reconocidos y admirados en todas las disciplinas. Y es un orgullo participar en este 50 Aniversario de As, que nos ha dado tantos buenos momentos y del que guardo entrañables recuerdos, muchos que tienen como protagonistas a algunos aquí presentes, con sus hazañas y proezas deportivas, otros que me llevan a sentir tanto la ausencia de los que nos han dejado. Recuerdos de tanta gente magnífica, de primera, que han ocupado sus portadas y titulares, y que el deporte me ha permitido también conocer en persona y admirar", continuó.

Por ello, agradeció a los deportistas y a todos los profesionales que trabajan con ellos "su esfuerzo, por su ejemplo y por darnos tantos momentos de alegría y de orgullo durante todo este tiempo". "Gracias al diario As por contárnoslo cada día con tanta ilusión y calidad, y enhorabuena por la exitosa trayectoria de transformación digital y de adaptación a los nuevos tiempos y las nuevas necesidades- Estoy seguro de que el As nos seguirá ofreciendo muchos años de excelente periodismo deportivo", reiteró.

Por otra parte, quiso desear un "feliz 50 aniversario" de su parte y del de la Reina a todos los profesionales vinculados al Diario As, especialmente a los que han manifestado su "permanente compromiso con el deporte, con el periodismo y, también, con la libertad y con la democracia". "Feliz coincidencia es para vosotros, sin duda, celebrar vuestro 'alumbramiento' compartiendo fecha (6 de diciembre) con otro: el de nuestra Constitución de 1978, que, recordaremos, cumplirá el año que viene su 40 aniversario", recordó, apelando a la "necesidad del periodismo".

"La celebración de este 50 aniversario coincide con unos tiempos de gran éxito en el deporte español, que ha cosechado una generación irrepetible de deportistas cuyos éxitos gozan de fama internacional. También es un momento de porfunda transformación en el sector de la prensa, pero que tiene en la expansión internacional una de sus grandes oportunidades de futuro gracias a la tecnología digital y a su movilidad", concluyó.