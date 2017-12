Moreno (PP) afea que Susana Díaz busque confrontar con Rajoy y pide que PSOE aclare su modelo de financiación

5/12/2017 - 13:47

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, critica que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "salte como un resorte para confrontar con el presidente Mariano Rajoy por cualquier cuestión", toda vez que asegura que "sería muy positivo para el país que el PSOE tuviera las ideas claras sobre el modelo territorial y de financiación".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el líder popular durante la clausura del acto conmemorativo del 39º aniversario de la Constitución Española que, bajo el lema 'A favor de todos', ha tenido lugar este martes en la sede del PP-A en Sevilla.

Moreno ha señalado que en Andalucía "hace falta ambición", porque "tenemos talento de sobra, capacidades y un marco idóneo para ser locomotora económica y social de España", pero "hace falta que nuestro gobierno tenga la ambición suficiente". Y asegura que "de nada sirve enfrentamientos estériles", porque "estamos acostumbrados a que el socialismo confronte y la confrontación nunca es positiva".

De este modo, apunta que ahora "hay un nuevo elemento de confrontación en torno al modelo de financiación y al modelo territorial", y "me gustaría el PSOE, que es un gran partido y lleva gobernando 40 años en Andalucía y que tiene que ser una parte importante de la columna vertebral de España, tuviera las ideas claras" y que "también las tuvieran los dirigentes del Partidos Socialista en Andalucía".

"Me sorprende que Susana Díaz salte como un resorte para confrontar con el presidente Rajoy por cualquier cuestión y, sin embargo, me sorprende el silencio a veces sobre aportaciones o propuestas que se hacen por parte del PSOE", porque "yo no sé a día de hoy cuál es el modelo del Partido Socialista en materia territorial".

Al respecto, asegura que "ha escuchado prácticamente de todo por parte de los dirigentes en el conjunto del país", y se pregunta en qué consiste la hacienda catalana propia de la que habla el candidato socialista a la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta.

"Hay cosas que son inexplicables y sería positivo para el país que el PSOE, como gran partido político y con gran respaldo electoral, tuviera las ideas claras sobre el modelo territorial y también sobre el modelo de financiación autonómica", donde "hoy hemos visto que Baleares e Iceta en Cataluña si están de acuerdo con la propuesta hecha por el PNV".

"Es importante aclarar las ideas y que el PSOE tenga claro de una vez por todas cuál es su modelo territorial, y, por tanto, su modelo de financiación", concluye Moreno.