La CUP critica la retirada de carteles electorales en Barcelona y Vilassar

5/12/2017 - 14:11

La candidata número 2 de la CUP-Crida Constituent, Maria Sirvent, ha criticado este martes la retirada de carteles electorales de la formación la madrugada del lunes a miembros de la CUP en Barcelona y Vilassar de Mar (Barcelona), y ha considerado que es una muestra de que "no se está en una campaña normal".

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

Ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comunicado que devolverá los carteles, mientras que del de Vilassar no han recibido noticias, y ha dicho que no les han dado "ningún argumento porque no existen" para retirarlos.

En un comunicado, CUP Barcelona ha asegurado que uno de los miembros de la formación en Clot-Camp de l'Arpa-Verneda ha sido denunciado por la Guardia Urbana con la amenaza de una sanción de 300 euros, y ha pedido la anulación de esta denuncia y el archivo del procedimiento sancionador.