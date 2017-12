Podemos avisa de que no votará a ERC si se apoya en el PDeCAT, ni al PSC si se alía con Ciudadanos

5/12/2017 - 14:14

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado este martes que la candidatura con la que concurren en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Catalunya En Comú-Podem, no va a apoyar la formación de un Gobierno liderado por el PSC si este se basa en un acuerdo con Ciudadanos, ni tampoco uno encabezado por ERC si el pacto incluye al PDeCAT.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en el Congreso, Montero ha dejado claro que su formación no va permitir que se conforme un Ejecutivo en el que puedan tener influencia, y aplicar sus política, los partidos "corruptos", tanto españoles como catalanes --en relación con el PP y al PDeCAT--, ni la "extrema derecha" que, a su juicio, representa Ciudadanos.

De este modo, la dirigente 'morada' ha vuelto a dejar claro que el único escenario que contemplan es llegar a acuerdos con ERC y el PSC para construir un Gobierno que impulse políticas progresistas, siempre que los primeros renuncien a la unilateralidad y a pactar con el PDeCAT, y los segundos se distancien del bloque "represivo" del 155, como han explicado en numerosas ocasiones.

"Aunque presida el PSOE, entiendo que los señores de Ciudadanos no traicionarían su programa porque el presidente no sea de su partido. Si se hace un pacto con una formación, sería para desarrollar políticas parecidas a las que Ciudadanos quiere aplicar. Como no quiero para mi país las políticas que propone Ciudadanos, no, no creo ni que Ciudadanos deba presidir un Gobierno ni que sea posible alcanzar un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos", ha explicado.

En cuanto al PDeCAT y al PP, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha insistido en que no tienen ninguna intención de pactar "con los corruptos, ni con los del 3% en Cataluña ni los del 3% en España".

CREE QUE DOMÈNECH SERÁ "CLAVE" PERO NO COMENTA BAJADA EN EL CIS

Por todo ello, Montero ha defendido que el cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domèmnech, es el único candidato capaz de "tender puentes para el diálogo", frente a los dirigentes del bloque independentistas y los del 155, que olvidan a la "otra mitad de Cataluña --bloques en los que Podemos sigue ubicando a ERC y PSC, respectivamente--.

Así, preguntada por los resultados de la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa como posible llave de gobierno a los 'comunes', Montero ha afirmado que no duda de que "Domènech es el candidato más clave, no sólo para ganar estas elecciones, sino porque es el único capaz de tender puentes entre los bloques en Cataluña y entre Cataluña y España".

No obstante, Montero ha evitado comentar la bajada en votos y escaños que, según el CIS, sufriría En Comú respecto a los resultados obtenidos por la candidatura Catalunya Sí que es Pot en los comicios catalanes de septiembre de 2015. "Nos creemos la encuesta de los ciudadanos, que es cuando votan. Salimos a ganar con la fortaleza de tener el único candidato que es capaz de tender puentes", ha reiterado.