El PP dice que la causa contra Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria ya fue archivada y que Bildu está detrás

5/12/2017 - 14:15

Los 'populares' sostienen que esa denuncia anónima no va a tener "ningún recorrido"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha asegurado este martes que la causa sobre la compra de dos camiones de recogida de basuras contra Javier Maroto cuando era alcalde de Vitoria ya fue archivada por el Tribunal de Cuentas y ha recalcado que detrás de esa denuncia anónima está Bildu.

Así se ha pronunciado el partido después de que un juzgado de Vitoria haya iniciado una investigación por posibles delitos de "prevaricación y malversación" en la compra de dos camiones de recogida de basuras por parte del Ayuntamiento de la capital alavesa durante la etapa como regidor de Maroto, actual vicesecretario de Política Social del PP.

La investigación ha sido iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Álava y afecta a la compra de dos vehículos que costaron más de 660.000 euros (sin IVA), un precio que, al parecer, resultó considerablemente superior al de otros camiones similares comprados en otros ayuntamientos.

Los vehículos fueron adquiridos en 2005, cuando el contrato de limpieza del Consistorio con la empresa FCC se encontraba en periodo de prórroga. La actuación de la Fiscalía, confirmada a Europa Press por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, se inició a partir de una denuncia anónima trasladada al ministerio público.

"OBSESIÓN" DE BILDU CONTRA EL PP

Según el PP, el juzgado de Vitoria que ha iniciado esta investigación ahora lo hace a partir de "una denuncia anónima" y "detrás" de la misma "está Bildu", un partido que, a su juicio, "no sabe cómo alargar el tema para hacer daño por su obsesión contra el Partido Popular y contra Javier Maroto".

Así, el partido sostiene que esta causa sobre la compra de dos camiones ya fue archivada por el Tribunal de Cuentas. "Como Bildu fracasó con el Tribunal de Cuentas ahora lo intenta por otra vía por medio de una denuncia anónima", indica, para agregar que el concejal de Bildu que está detrás, Aitor Miguel, "es un político que miente sistemáticamente y que hace tiempo ya que perdió toda su credibilidad".

El PP destaca que si el Tribunal de Cuentas hubiera detectado un posible delito, habría suspendido su actuación derivándolo directamente a un tribunal penal, algo que "no solo no ha ocurrido sino que, además, archivó la causa". Por lo tanto, recalca que la denuncia "no va a tener ningún recorrido".

EL ARCHIVO ES FIRME

En concreto, el PP asegura que el 14 de julio, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas no apreció ningún indicio de sobrecoste y por eso pidió el archivo de la denuncia, al no haber ninguna irregularidad ni ningún tipo de delito en la compra de esos camiones en la legislatura anterior. Y cuatro días después, el Tribunal de Cuentas lo archivó definitivamente al no apreciarse supuesto alguno de responsabilidad contable, un archivo que es firme ya que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no lo recurrió, según añade el partido.

Además, el PP dice que la valoración técnica del precio de esos dos camiones vino determinada por los técnicos municipales en un informe del 19 de junio de 2014 firmado por el jefe del Servicio de Gestión de Residuos y el Jefe de Presupuestos y Contabilidad. "La gestión del PP fue rigurosa y transparente como así quedó totalmente avalado con el archivo de la denuncia por parte del Tribunal de Cuentas", ha informado el PP.