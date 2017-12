Donar ropa y alimentos, las tareas solidarias preferidas de los españoles

Madrid, 5 dic (EFE) Donar ropa o alimentos para personas necesitadas a través de una ONG o directamente son las tareas solidarias preferidas por el 57,7 por ciento de los españoles que han participado en tareas de voluntariado en el último año.

Así lo pone de manifiesto el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dedica un apartado variable sobre participación social y voluntariado de los españoles a partir de 2.482 entrevistas en 253 municipios, y cuya publicación hoy coincide con el Día Internacional del Voluntariado.

Muy por detrás de esas tareas solidarias, figuran las siguientes preferencias de los españoles: el 13 % ayuda a personas sin hogar, el 12 % promueve y defiende los derechos humanos y colabora con personas con discapacidad física o psíquica y el 10,7 % cuida a personas enfermas.

De las personas que ha participado en tareas de voluntariado, cuatro de cada diez lo hicieron a través de ONG u organizaciones sin ánimo de lucro, el 25,9 % mediante la Iglesia y el 16,8 % con centros de salud y hospitales, mientras que el 21 % realizaron el trabajo directamente.

Entre las motivaciones que puede tener alguien para hacerse voluntario, el 42,9 % considera que tiene mucha importancia sentirse útil, el 48,2 % le da bastante importancia a realizar un servicio social a la comunidad y el 47,1 % a hacerlo por creencias morales, mientras que el 51,1 % no le da ninguna importancia a que el voluntariado esté de moda.

El último barómetro incluye también un estudio sobre la participación de los ciudadanos en asociaciones o movimientos civiles.

Sólo un 2,1 % milita en partidos políticos frente al 9 % que colabora en asociaciones de caridad o ayuda social, el 8,7 % que forma parte de un grupo cultural o de ocio o el 8,4 % que pertenece a un club deportivo.

De esta forma, se constata que los españoles prefieren el asociacionismo civil, cultural o vecinal a las organizaciones políticas o sindicales, que concitan a un 2,9 % de los encuestados.

Los motivos que mayoritariamente llevan a los ciudadanos a pertenecer a algún grupo son, en el caso de las formaciones políticas (62,3 %), a poner en práctica sus ideas y valores y a defender sus intereses si se trata de un sindicato (45,5 %).

Quienes están en alguna asociación de caridad o ayuda social es porque consideran que la implicación personal o ciudadana es necesaria, razón citada por un 39,3 %.

Hay ciudadanos que no participan en ninguna asociación o grupo y no lo hacen porque "tienen cosas más importantes que hacer", como señala el 17,3 % de los entrevistados; un 18,6 % no encuentra organizaciones que le motiven a participar; un 17,1 % "no quiere complicarse la vida" y a un 33,5 % le falta tiempo.