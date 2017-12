Gobierno Vasco subraya el "poco conocimiento" y el "error mayúsculo" de Susana Díaz sobre el Concierto

5/12/2017 - 14:18

Recuerda a la presidenta andaluza que el sistema de financiación vasco y la Seguridad Social "no tienen nada que ver"

VITORIA, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha recordado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que el Concierto Económico y la Seguridad Social "no tienen nada que ver", por lo que ha señalado que la dirigente andaluza "conoce poco" de ambas cuestiones e incurre en un "error mayúsculo", al afirmar que la extensión del sistema de financiación de Euskadi al resto del Estado supondría la "ruptura" de la 'caja única' de la que se nutren las pensiones.

Erkoreka ha defendido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la reflexión del lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre la posibilidad de que el Concierto Económico --por el que Euskadi recauda sus propios impuestos y luego aporta una parte de ellos al Estado-- sea utilizado como "referencia" para un nuevo modelo "descentralizado" de financiación autonómica.

La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, rechazó esta posibilidad el pasado lunes, al advertir de que la extensión del sistema de financiación de Euskadi y Navarra --que tiene un modelo similar al vasco-- supondría la "ruptura" de la 'caja única' de la Seguridad Social.

El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado este martes que el Concierto Económico --por el que Euskadi se autofinancia mediante la recaudación de impuestos y luego contribuye a la financiación estatal con una parte-- no tiene "nada que ver" con la 'caja única' de la Seguridad Social, el fondo que --a partir de las cotizaciones de trabajadores y empresas, y de otros medios-- nutre las pensiones públicas.

"DESAFORTUNADA"

"Les rogaría que no me invitaran a comentar una conexión evidentemente desafortunada entre el Concierto Económico y la 'caja única' de la Seguridad Social, que no tienen nada que ver", ha manifestado, en referencia a las palabras de Díaz.

"A lo mejor esto significa que quien hace estos pronunciamientos conoce poco de lo uno (el Concierto) y lo otro (la 'caja' de la Seguridad Social); y que se guía por lemas. Me parece que es un error mayúsculo", ha añadido.

Erkoreka ha afirmado que las reflexiones del lehendakari sobre la posibilidad de que el Concierto sea utilizado como "referencia" para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común se basaban en el principio de "corresponsabilidad fiscal", sobre el que se asienta el propio Concierto Económico.

La propuesta ---ha añadido-- pretendía aportar una "solución" a la "evidente falta de acuerdo" que existe en el Estado español sobre el futuro modelo de financiación autonómica. La aportación del lehendakari, por lo tanto, tenía un carácter "constructivo", al considerar que la extensión del principio de corresponsabilidad fiscal sería "positivo" para un Estado "descentralizado".

FONDO DE RESERVA Y TRANSFERENCIA

Erkoreka también se ha referido a la decisión del Gobierno español de retirar 3.586 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder pagar la paga extra de Navidad a los pensionistas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que esto demuestra que los problemas de financiación de la Seguridad Social "afectan a todos los países europeos" y al propio Estado español.

Esto, según ha dicho, contradice las tesis de quienes mantienen que una "hipotética" Seguridad Social vasca sería "inviable", mientras afirman que el sistema español sí tiene "viabilidad".

"Las dificultades afectan por igual", ha señalado, por lo que ha lamentado que quienes cuestionan la sostenibilidad de un sistema vasco de Seguridad Social "parecen ignorar las dificultades de la caja" del sistema español en su conjunto.

En todo caso, ha precisado que lo que reclama el Gobierno Vasco no es un sistema "autónomo e independiente" de Seguridad Social, sino el cumplimiento de una "previsión legal", como el Estatuto de Autonomía de Gernika, que atribuye a Euskadi las competencias del régimen económico de la Seguridad Social.

Erkoreka ha explicado que el Gobierno autonómico mantiene su demanda de que se cumpla con esta transferencia, aunque ha lamentado que sigue sin haber "novedad" alguna por parte del Gobierno central en torno a las conversaciones iniciadas hace meses en este sentido. "Algún día nos darán cuenta y razón", ha manifestado.