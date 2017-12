El alcalde de Argentona (CUP) se niega a declarar ante el fiscal

Barcelona, 6 dic (EFE).- El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, de la CUP, no ha ido hoy a declarar ante la fiscalía que le había citado por su participación en los preparativos del 1-O, al argumentar que "la república catalana ya no es propiedad del Estado" y por ello no responde ante "un fiscal que no tiene competencias".

"No declaro ante un fiscal que está actuando en un país extranjero", ha señalado Calvo, acompañado de la número dos de la candidatura de la CUP para las elecciones del 21 de diciembre, Maria Sirvent, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, adonde ha acudido para ofrecer una rueda de prensa pero no para prestar declaración.

Según Calvo, "la república catalana ya se ha definido, ya se ha proclamado, es una realidad en construcción. Entendemos que un fiscal español no tiene competencias y no puede actuar porque sus órdenes no tienen eficacia en la república catalana".

Calvo está acusado, según ha informado su defensa, de los delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y desobediencia.

La causa no se encuentra aún en fase de instrucción judicial, sino que Calvo había sido citado a declarar en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía, según las mismas fuentes.

El jefe de la policía local de Argentona está siendo investigado en esta misma causa y, en su caso, sí que acudió a declarar.

El alcalde no ha aclarado si, en caso de ser citado por un juez en el futuro, acudiría o no a declarar, y ha explicado que su conciencia le impedía dar la orden para retirar material de la campaña del 1-O, como pedía la Fiscalía, porque las consideraba "órdenes contradictorias con la democracia".

"No puedo ordenar a ningún funcionario que atente contra derechos fundamentales" como el derecho a votar y a la autodeterminación, ha remarcado.

Sirvent, por su lado, ha asegurado que la CUP prevé que "el Estado español utilice todos los medios que tenga a su disposición" para alterar la campaña, puesto que es un "árbitro parcial" de la contienda electoral del 21D.

Ha afirmado además que su formación "desobedece" por "coherencia" ante "un Estado que aparece el primer día de campaña para actuar de forma mezquina a través de la fiscalía".