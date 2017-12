El PP se reivindica como garantía de buena gestión "sin oportunismo ni insolvencia", tras el revés del CIS

5/12/2017 - 18:38

En un argumentario interno, dice que hacen una "oferta política en serio" porque Cataluña necesita estabilidad y "no volver atrás"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El partido de Mariano Rajoy considera que Cataluña "necesita más PP" porque tiene experiencia de gestión y sabe "cómo se sale adelante" después de recibir las "peores herencias". Por eso, ante las elecciones del 21 de diciembre se presenta como la voz de los catalanes que quieren "una Cataluña y una España fuertes", "sin oportunismo ni insolvencia".

Así se recoge en un argumentario interno del PP enviado a sus cargos, al que ha tenido acceso Europa Press, un día después de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que sitúa a Ciudadanos como primera fuerza política en los comicios catalanes frente al retroceso del PP (pasaría de los 11 escaños actuales a siete diputados).

El PP sostiene que son "la mejor garantía de progreso y bienestar". "Somos el partido que más ha hecho por la modernización y la prosperidad en toda España", asegura, para añadir que recibieron las "peores herencias" y entregaron "los mejores resultados".

En este sentido, subraya que con el Partido Popular la gente "no duda" porque es una formación que sabe "cómo se sale adelante". "Nos presentamos a estas elecciones para recuperar a una Cataluña más fuerte, más próspera, más libre, más justa y con más futuro", afirma.

DICE QUE EL PP SERÁ "CLAVE"

Tras pronosticar que el PP será "clave" en Cataluña tras el 21 de diciembre, se presenta como la voz de los catalanes que quieren una Cataluña y una España "fuertes", unos dirigentes "sensatos y moderados", una democracia "ejemplar" y gobiernos "a la altura de las circunstancias; sin oportunismo ni insolvencia".

En el mismo argumentario, el PP recalca que son un "gran partido nacional, unido y cohesionado", que "construye, aúna voluntades, crea oportunidades y hace mejor a España desde cada municipio y cada comunidad". "Porque vertebramos España desde la unidad, la solidaridad y la diversidad", destaca.

Después del "abuso" y la "arbitrariedad" que, según el PP, se vivió en el Parlamento catalán en septiembre con la tramitación de la Ley del referéndum y la Ley de Transitoriedad, los 'populares' resaltan que su partido "respeta la democracia, la libertad y los derechos de todos" y subraya que hacen política "con verdad, con entrega y patriotismo".

DEFENSA DEL PROYECTO QUE PACTARON CON LA CONSTITUCIÓN

Además, señala que seguirán defendiendo en Cataluña y en toda España el proyecto de libertades y solidaridad que pactaron "todos juntos" en la Constitución de 1978. "Ofrecemos a los catalanes una nueva etapa de concordia y prosperidad", afirma.

El PP considera que se trata de "salvaguardar lo importante" y "no volver atrás" porque Cataluña "necesita estabilidad, no incertidumbre"; seguridad, no riesgos"; avanzar, en ningún caso retroceder". "España necesita más Cataluña: una Cataluña europea, cosmopolita, plural y abierta. Una Cataluña en paz. Por eso haremos una oferta política en serio", concluye.